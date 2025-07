España, entre los cinco países más ruidosos del mundo: el doctor Mario Alonso Puig desvela por qué a los españoles nos incomoda estar en silencio

Siete segundos de silencio es el tiempo que tarda un español en sentirse incómodo. De hecho, nuestro país está entre los cinco países más ruidosos de Europa. No es extraño pensar que a los españoles nos incomode el silencio. Sobre todas estas cuestiones hablamos con Mario Alonso Puig en su sección semanal en Herrera en COPE.

Mario Alonso considera que nos gusta expresarnos de una manera muy abierta. "Hay veces que hablamos demasiado alto comparado con otras culturas, pero otras veces somos personas muy abiertas que nos gusta celebrar", considera sobre el uso del silencio en España.

Ante la cuestión de por qué nos incomoda el silencio, Mario Alonso, cree que el silencio es uno de los temas más importantes de nuestra vida y sobre los que es más difícil hablar.

"El silencio deja un espacio para que sucedan cosas. A veces ese espacio, como uno no lo controla porque está en silencio, tampoco controla lo que puede surgir", afirma acerca de los efectos del silencio.

Ante el silencio puede pasar que aumente el ruido mental. "Hay cámaras en las que se busca la absoluta insonoridad, pero no evitan el parloteo incesante en nuestra mente analítica. Sabemos que hace mucho daño en el bienestar de una persona y su salud", incide.

EL SILENCIO Y EL DESIERTO

Mario cree que se pueden dar dos tipos de perfiles, personas que no quieren en absoluto el silencio y buscan desesperadamente la distracción, y personas que afirman que sin el silencio no podrían vivir.

Un ejemplo muy claro, dice Puig, es la experiencia que una persona pueda tener en el desierto. “La paz y el silencio que encuentras en el desierto es extraordinario, pero hay personas que les genera una inquietud enorme”, afirma acerca de la experiencia que uno puede tener en estos contextos.

Alberto Herrera vivió en una ocasión una experiencia en Noruega hablando con un guía en medio de la montaña. Este le comentó que allí hay mucho silencio, en parte gracias al contacto con la naturaleza. “Cuando una persona está en un entorno más silencioso, al ser más consciente de ese ruido mental, que contrasta con el silencio que hay alrededor, no le está ayudando en absoluto a apreciar el silencio exterior”, continúa explicando.

La entonación y el espacio donde uno deja silencios, invita a la otra persona a expresarse. La zona de confort, el mundo familiar y aquello que conozco, se puede asemejar al ruido mental.

Cuando reducimos el ruido interior, salimos de nuestra zona de confort y estamos en un estado de incomodidad visceral. Se pasa de la zona de hundimiento a la llamada zona de descubrimiento. Esta nos proporciona una información que viene de un sitio nuevo y por eso, según Mario Alonso, es tan creativo.

LA QUIETUD Y ALCANZAR EL SILENCIO

La ausencia de ruido y estar acostumbrados al "parloteo" mental nos genera tensión. Si nosotros con paz y calma vamos llegando a esa serenidad y calma, y abrazamos el silencio, pasan cosas extraordinarias en el campo de la medicina.

Ahora mismo está muy de moda ponerse ruido o televisión de fondo. Quizá dormir escuchando algo no es mala idea. "Me ayudaba a mantener esa serenidad. El silencio no necesita de la ausencia de sonido. Cuando hablamos de ruido hablamos de una cuestión totalmente distinta", concluye.

Escucha la entrevista a Mario Alonso Puig en el audio de esta noticia.