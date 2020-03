Susana Rodríguez: "Tenía a Dios bastante enterrado en mi vida, pero decidí apostar por Él"

Esta semana en "Periferias" escuchamos el testimonio de Susana Rodríguez, una top modelo madrileña que vivía una vida superficial, volcada en pasárselo bien y gustar a todos, y que redescubrió a Dios tras quedarse embarazada y pensar en abortar a los 20 años. Hoy se dedica a contarlo a todo el que quiera escucharle, especialmente a jóvenes atrapadas, como ella lo estuvo, en el mundo de los excesos.

"Dios tenía otros planes para mí. Me ayudó mucha gente, el apoyo de mi madre es fundamental. En el último momento, decidí tirar para adelante y me fio de Dios. Le tenía bastante enterrado en mi vida y decido apostar por Él". "A Dios le dije cuando decidí no abortar, yo te digo que sí, pero necesito que tú des la cara por mí".