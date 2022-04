Mi gran familia: ver con el corazón

Ricardo fue perdiendo la visión de forma progresiva debido a una enfermedad y Gema se quedó ciega por una operación. Para adaptarse a la pérdida de visión acudieron a la ONCE. Esta organización fue su salvación, les ayudaron a recuperar algo muy importante, su propia autonomía. Pero la once no solo les ayudo a recuperar su autonomía y desenvolverse en el día a día, allí encontraron al amor de su vida

Adaptarse a la pérdida de visión es todo un reto, es muy emocionante ver con la positividad que lo vive este matrimonio. Han pasado por todos los estados de ánimo, pero nunca se han dado por vencidos. Una de las cosas que les ha ayudado ha sido la fe. En este capítulo vamos a comprobar cómo se manejan en la cocina o como es el momento de elegir qué ponerse cada.

Conocer la historia de Ricardo y a Gema nos enseña que debemos tener más empatía con las personas invidentes y que tenemos que aprender mucho de ellos. Desde que perdieron la visión han tenido que aprender a vivir en un mundo lleno de barreras, pero con la ayuda de su hija María, de su familia, de la ONCE y de su perro guía todo ha sido mucho más fácil. Como dice Ricardo, tenemos que aprender a ver con el corazón.

Cuenta tu historia en 'Mi gran familia' de TRECE

Recuerda que, si tienes una familia muy especial y quieres que contemos su historia, puedes escribirnos al correo migranfamilia@trecetv.es. Este nuevo programa refuerza el compromiso de la cadena con una programación social, humana, plural y de calidad que fomente unos valores humanistas y centrados en la persona. 'MI GRAN FAMILIA' hablará de la conciliación familiar, la infancia, la adolescencia, el matrimonio y la paternidad.

