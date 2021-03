‘Pasaporte Covid’: ¿Medida para salvar el verano o sensación de seguridad engañosa?

Israel ya ofrece un pasaporte sanitario a sus ciudadanos que están vacunados, lo que sería un salvoconducto que facilita su movilidad. De cara al verano, para favorecer el turismo, esto es, precisamente, lo que se está buscando en Europa. Hoy, la presidenta de la Comisión Europea ha presentado las líneas para diseñar ese pasaporte de vacunación.

César Nombela, catedrático e Investigador de Microbiología, ha estado en ‘La Lupa de la Mañana’ para aclarar si un pasaporte es bueno desde el punto de vista sanitario: “En este momento tiene muchas limitaciones. Nos sabemos la duración de la inmunidad todavía. Tampoco sabemos si, realmente, los vacunados no son contagiosos. Las vacunas han demostrado que pueden prevenir la enfermedad y los casos de mortalidad, pero parece, en muchos casos, que se podría contraer el virus y diseminarlo”, especifica César.

¿Podría, entonces, el pasaporte de vacunación dar una sensación de seguridad engañosa? Otro de los problemas que se plantea es desde el punto de vista ético: las personas que ya han sido vacunadas van a obtener un pasaporte, pero ¿Y las que no? ¿No podemos desplazarnos con libertad?: “El hecho de que la vacuna no sea de acceso general hace que unos no tengan esa ventaja. Lo que sucede es que hay medidas que son más inmediatas: las PCR o test de antígenos, nos dan una idea más clara de si la persona puede o no desplazarse. El pasaporte lo veo prematuro, aunque entiendo la urgencia de facilitar la movilidad para el desarrollo de la economía”, opina César Nombela y propone una solución: “A las personas vacunadas se les facilite el pasaporte y a aquellas personas que no están inmunizadas, se les concederían los mismos beneficios de movilidad siempre que tengan un test de antígenos, PCR, etc.”.

José Luis Concejero, corresponsal en Bruselas de COPE, ofrece los detalles de cómo será el pasaporte que se está planteando en Europa: “Este pasaporte se pone en marcha por la presión de países como Grecia, Italia o España. Es una forma de salvar la próxima temporada de verano. En este pasaporte estará reflejado si hemos recibido una vacuna, si hemos superado la enfermedad o el número de test que nos hemos realizado en las últimas semanas”.

Esto pretende permitir que se puedan agilizar los viajes e impulsar la libertad de movimiento de cara a los próximos meses, aunque hay una advertencia importante: “Que estemos vacunados, nos va a permitir viajar, pero en el caso de no estarlo estamos en nuestro derecho de poder viajar. La historia está en que estos segundos quizá tengan que cumplir las restricciones que ya ponen en marcha algunos países como guardar la cuarentena en el país de destino o haberse hecho una prueba horas antes de viajar”, detalla José Luis Concejero.

La propuesta del pasaporte de vacunación tiene que pasar el trámite en el Parlamento Europeo y deberá aprobarse por todos los presidentes del Gobierno de la Unión Europea en la próxima cumbre que tendrá lugar a finales de marzo.