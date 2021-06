El ocio nocturno reacciona, en TRECE, a las restricciones impuestas por Sanidad: “Produce una gran decepción”

Hoy, miércoles 3 de junio, el Consejo Interterritorial ha aprobado el Documento de Actuaciones Coordinadas que obliga a las Comunidades Autónomas a cumplir con unas nuevas restricciones para el ocio nocturno y la hostelería. En cuanto al ocio nocturno detalla que se reabrirá hasta las tres de la mañana, el consumo se hará en mesas de seis en el interior y de diez en exterior y el aforo no podrá duperar el 50% en interior. Por otro lado, la hostelería podrá abrir hasta la una de la mañana y podrán ocuparse las terrazas al 100%.

Tito Pajares, presidente de la Federación Nacional de Ocio Nocturno, ha estado en ‘La Lupa de la mañana de TRECE para contar cuál ha sido la reacción del sector: “Para nosotros es intolerable e inadmisible, y nos produce una gran decepción, que la ministra de Sanidad haya tomado esta serie de decisiones sin reunirse con el sector previamente. Las restricciones hacen que nuestra actividad no sea rentable y no podamos pagar nuestros alquileres. Además, no ha tenido en cuenta la temporalidad, es decir, hay provincias que están en una inminente llegada de la temporada de verano y hay otras, como en el interior, que se ha acabado la temporada de invierno y ahora llega una más floja”.

El sector tiene unas 25.000 empresas con 200.000 trabajadores que llevan más de un año parado y, en este verano, tenían depositadas muchas esperanzas. “Las terrazas no son rentables. Es cierto que pueden abrir, pero la limitación de las dos de la madrugada no es viable. Si los restaurantes cierran a la una de la mañana y el ocio nocturno a las dos… es inviable y ese margen horario no nos permite, a la mayoría de los empresarios, ejercer nuestra actividad libremente”, destaca Tito. “Lo pero de todo es que tenemos una ventana a la esperanza a través de las diferentes sentencias judiciales que nos dicen que si estamos cerrados no estamos obligados a pagar el alquiler. Si ahora esta mujer, sin consultar con nosotros, nos obliga a abrir… se van a perder casi el 50% de los establecimientos. Ya quería ver yo a la ministra en nuestra situación”.

En cuanto a las ayudas, los famosos 7 mil millones, no han llegado a este sector según asegura Tito: “No han llegado las ayudas directas, ni por parte del Gobierno ni por las Comunidades Autónomas. La expectativa que tenemos es que se reúnan con nosotros y que se aplique el sentido común. Llegado a un 70% de vacunación deberíamos poder abrir ejerciendo libremente la actividad con unas medidas acordadas. Los protocolos están más que preparados”.