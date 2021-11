María Eizaguerri: adolescente, ajedrecista y única mujer en ganar campeonatos de España contra hombres

La famosa serie ‘Gambito de Dama’ puso de moda el ajedrez, aunque es un juego tradicional que lleva toda la vida entre nosotros. María Eizaguerri es la promesa de esta disciplina en España tras hacer historia al ser la primera mujer doble campeona del sub-16 y sub-18.

La conocen como la Beth Harmon española ya que, a sus 16 años, María Eizaguerries la única mujer, en 119 años de historia, que ha ganado campeonatos de España contra hombres. Todo comienza en Cuarte, Huesca, un pueblo de España con 78 habitantes. Con tan solo cuatro años, un vecino le enseña a jugar y ahí comienza su carrera.

Sus logros comienzan a los 7 años cuando se proclama campeona de España femenina sub-8 y 4ª de Europa, a los 10 años ya es la mejor de mundo de su edad, a los 11 años es la española más joven en convertirse en maestra femenina y a los 14 se proclamó campeona de España sub-16. Ahora, acaba de afrontar, junto a la selección española, el campeonato de Europa por equipos.

María Eizaguerri atendía la llamada de ‘La Lupa’ de TRECE para contar cómo ha vivido este último campeonato. “Ha sido un torneo que ha requerido mucho más esfuerzo y concentración que otros porque nunca había estado en uno tan grande. Como experiencia ha estado muy bien”.

La ajedrecista reaccionaba a la comparación que hacen de ella con la famosa serie protagonizada por Beth Harmon: “El ajedrez se ha viralizado con la pandemia y cada vez más gente va conociendo el mundillo y es una alegría”.

María explica cuáles fueron sus comienzos: “Me enseñó un vecino de mi pueblo y mi padre empezó conmigo porque él tampoco sabía jugar. Nos apuntamos a un club y desde el principio me motivé mucho y eso me hizo querer seguir entrenando”. Además, María compagina sus estudios con la práctica de esta disciplina. “Intento entrenar hora y media al día. Durante la semana son bastantes horas”.

“Antes de la pandemia tuve una mala racha y quise dejar el ajedrez de lado y centrarme en los estudios, pero con la pandemia me volví a motivar porque no podía hacer muchas más cosas. Cuando volvimos a los torneos volví con muchas más ganas y esto me sirvió mucho para motivarme”, apunta María que asegura que este periodo de cuarentena hizo que volviese a recuperar la pasión por el ajedrez.