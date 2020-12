La Confederación Española de Pesca muestra en TRECE su descontento con los nuevos acuerdos europeos

Javier Garat, Secretario General de la Confederación Española de Pesca, analiza en 'La Lupa de la mañana' los acuerdos europeos relativos a la pesca. El Secretario General expone que “somos conscientes de que la negociación ha sido dura y complejísima por el contexto en el que se realizaba, con tres reglamentos diferentes que se tenían que negociar y con el Brexit en el aire, que hacía que no se pudieran negociar un montón de especies por estar en poblaciones compartidas con el Reino Unido”.

El Secretario General de la Confederación Española de Pesca defiende que “la valoración final que nosotros hacemos, no coincide con la del ministro”. Y justifica que “nosotros consideramos que de forma global el resultado ha sido negativo. En primer lugar, porque España va a tener en 2021 menos posibilidades de pesca que en el año 2020; en segundo lugar, porque para la flota del Mediterráneo ha sido un mazazo muy duro esa reducción del 7,5% de los días de pesca y esto, más las otras medidas tanto técnicas como de vedas espacio temporales que se pretenden aplicar este año, pueden generar la ruina para muchas flotas de bajura”.

Con relación a la bajada de determinadas especies como la merluza o la cigala, el Secretario General señala que “la verdad que es preocupante para nuestra flota en un contexto como en el que estamos actualmente con una crisis brutal desde el punto de vista económico y sanitario y es el peor momento para realizar esta bajada”.

Por otra parte, el Secretario General de CEPESCA muestra su descontento en TRECE con la actuación de la Comisión Europea: “No ha sido nada sensible con esta situación, con los pescadores, con sus familias, que también lo están pasando mal, un sector que había sido considerado estratégico y esencial, y nos lo pagan de esta manera, con unas reducciones que no son asumibles”.

En relación al impacto de la covid en el sector de la pesca, Javier Garat explica que “ha habido de media una reducción de un 20% de los precios en primera venta” y afirma que eso, como es lógico, “provoca situaciones indeseables para nuestros armadores y nuestros pescadores, que han seguido trabajando asumiendo riesgos, para poder traer la proteína animal más saludable que existe en el mundo y con menor impacto de huella de carbono, que eso la gente no lo sabe, a nuestros hogares”. Y añade que “ahora se va a recortar, va a tener impacto socioeconómico seguro, no solo el recorte de las capturas y su impacto en el empleo, supondrá también menos negocio para las empresas y menos ingresos para los trabajadores”.

Respecto a una posible subida de precios de productos como la merluza o la cigala de cara a las celebraciones navideñas, el Secretario General de CEPESCA defiende que “sinceramente cree que no habrá una subida” y justifica que se debe a una sencilla razón: “Estamos en un mercado globalizado, cuando bajan las capturas españolas o de la Unión Europea y hay demanda, enseguida pueden venir importaciones de un montón de países”.