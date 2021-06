Baleares recibe con los brazos abiertos al turismo británico en un verano para “cubrir gastos”

Hoy, a partir de las 16h los turistas británicos pueden volverá viajar a Baleares sin necesidad de tener que guardar cuarentena cuando vuelvan, aunque sí tendrán que hacerse PCR a su regreso. Las islas esperan que esta vuelta del turismo inglés, que en muchas zonas alcanza el 85%, les permita volver a activar el mercado.

Las islas Baleares es la única región española incluida por Reino Unido en la lista de destinos seguros, aunque, hace apenas dos días, el gobierno español anunciaba que sí necesitarían una prueba PCR negativa o haber completado la pauta completa de vacunación. Esto ha hecho que se tengan que adaptar a los nuevos requisitos rápidamente pero no ha hecho que cambien de opinión ya que, desde que Baleares se incluyó en esa lista, las reservas aumentaron un 3.000%.

Una de las zonas que concentra la mayoría de los turistas de Reino Unido llegados a Mallorca es Calviá, allí hoteles y restaurantes les esperan con los brazos abiertos. Víctor López, representante de Relaciones Internacionales EMYTRA, atendía a la llamada de ‘La Lupa de la Mañana’ de TRECE para explicar la importancia que esto tiene: “Nosotros siempre estamos con público británico y, dentro de lo que cabe, es una gran noticia porque se está viendo que se va a poder reactivar la economía un poco y vamos a poder funcionar como todos los años”.

Todos estos comercios de la zona, si hacen balance de lo que han perdido este último año, “las cifras son muy lamentables”, afirma Víctor. “Entre cierres y restricciones… se han podido perder millones y millones. No puedo dar una cantidad exacta, pero son cifras astronómicas. Además, el pequeño comerciante ha tenido que llevar al ERTE y al paro a entre 15-16 personas contratadas”.

Víctor López asegura que es una buena noticia pero que los datos no serán del todo positivos: “Ahora será para cubrir gastos y reactivar un poco la economía. No va a ser una temporada muy buena y, además, no sabemos los que van a venir porque no sabemos las restricciones nuevas. Todo son trabas aquí”. A pesar de todo esto, destaca que el turismo inglés está muy dispuesto a venir a nuestro país: “En Baleares no hay unas restricciones tan duras como en Reino Unido y viene con alegría. Ellos te dicen que quieren venir de vacaciones sí o sí y el turismo inglés, donde se le trata bien, siempre vuelve”.

Para finalizar, Víctor López se ha pronunciado sobre el ‘macrobrote’ de Mallorca: “A la hostelería se nos tilda de los causantes de brotes y se nota de forma negativa. El descontrol no lo generamos nosotros, los hosteleros, lo general el hotelero, que permite que haya el todo incluido, o los ‘Party Boats’, que permiten que haya fiestas en barcos de forma descontrolada… y a nosotros nos afecta".