'La aventura de educar': los pros y contras de la utilización de tecnologías en el aula

En esta nueva entrega de 'La aventura de educar' en 'La Lupa' de TRECE, hablamos sobre el uso de las nuevas tecnologías en el aula. Para analizar este tema contamos con la ayuda de Paloma Martín-Esperanza, periodista y profesora universitaria, y Javier Segura, delegado diocesano Enseñanza (Getafe).

¿Es positivo el empleo de tecnología en las clases? Paloma apunta los pros y contras: "Favorece el aprendizaje interactivo, el niño no tiene que ir cargado con los libros... pero los contras tienen más peso. Desfavorece mucho el aprendizaje de la lectura y escritura". Por su parte, Javier apunta que es un medio que tiene que servir al fin, que es la educación: "No debemos dejarnos alucinar por la novedad. Que un niño de tres años sepa hacer zoom en una pantalla nos hace gracia, pero no es lo que le conviene a su edad. Hay otro peligro y es pensar que para que el niño esté tranquilo, se le da una pantalla, y lo que necesita es pasar tiempo con los padres y compañeros. Hay que retrasar la tecnología para los niños".

La tecnología puede afectar negativamente al rendimiento

Pasamos muchas horas de nuestro día a día con las tecnologías, ¿debemos implantarlas también en las aulas?: "En la LOMLOE incluye que se fomente esta competencia digital, pero no sabemos lo que es. Un colegio puede interpretarlo como que cada alumno tenga una tableta y otro que haya alguna asignatura de robótica", destaca Paloma. Javier añade que la responsabilidad del buen uso de las tecnologías es de los padres: "La familia tiene que estar muy implicada y no vale solo con los cortafuegos. Los niños ahora son nativos digitales y saben más que nosotros. Es un mundo que está para quedarse y la pandemia lo ha impulsado y debemos reflexionar sobre ello".

El 60% de los centros escolares tiene integrados sistemas digitales interactivos y el 96% de las aulas disponen de conexión a internet. En cuanto a los dispositivos, hay un ordenador por casi 3 alumnos y en la ESO el 43% de los alumnos utilizan el móvil frente al 11% que utilizan una tablet. "Hay que ver esto, qué utilidad tiene. Se han publicado estudios que llegan a la conclusión de que la pantalla digital ni mejora ni empeora el rendimiento. Entonces, ¿para qué sirven?", apunta Paloma, que sostiene la idea de que nos sumamos muy rápido al carro de la tecnología sin haber analizado sus beneficios.

La tecnología en las aulas: pros y contras

Marc Masip, CEO fundador de 'Desconecta', ha estado en 'La Lupa' de TRECE para explicar cómo afecta al rendimiento académico la tecnología: "En España hay un 36% de fracaso escolar y esto afecta al paro. También hay un 21% de adicción a la red por parte de los adolescentes. Si nos vamos a los adultos, la principal causa de accidente de tráfico es el uso del teléfono móvil. Con estos datos vemos que si les ponemos más tecnología cada vez antes, habrá más problemas. A los ocho años tiene el primer contacto por la tecnología y lo tienen desde el baño o la cama, donde hay intimidad".

¿Puede aportar en el aula?: "Es muy mínimo lo que puede aportar. Se ha visto con las clases online que no han funcionado. El hecho de tener tecnología en el aula es un error porque los niños deben relacionarse y jugar en el recreo. Yo estoy en los colegios de Madrid y Barcelona y los chicos me dicen lo mismo. Nos está pasando factura en su bienestar y en su futuro".

¿Cuándo podemos considerarlo una adicción?: "Hay que fijarse si hay síndrome de abstinencia. El hecho de dejar de hacer algo por estar frente a una pantalla. Cuando vemos señales como la bajada del rendimiento escolar. Los que son pacientes, tienen el mismo efecto que los consumidores de drogas. Cuando empiezan el tratamiento se dan cuenta de que la sociedad es un desastre en este aspecto. Promocionamos redes sociales como Twitter que todo son insultos o Instagram que promueve el cuerpo perfecto. Están los hospitales llenos de adolescentes con pensamientos suicidas o trastornos de alimentación", sostiene Marc. Dale al PLAY para escuchar el análisis completo.