Samboal: "A la Delegación de Gobierno no debería haberle sorprendido lo que ocurrió en la plaza de Colón"

La presentadora del programa de Trece 'La Lupa de la Mañana', ha analizado la manifestación antimascarillas que tuvo lugar en la Plaza de Colón en Madrid.

"Al menos en dos ocasiones, el 11 de julio y el 2 de agosto, los negacionistas se concentraron en Madrid en la Plaza de Callao, en el centro de la ciudad, de las manifestaciones autorizadas no habían pedido permiso, pero estuvieron concentrados, estuvieron sin mascarilla y no guardaron las distancias de seguridad", explica.

"Delegación de Gobierno debería saberlo porque la policía estuvo allí. No se impusieron sanciones, no que conozcamos al menos, pero sí se les pidió que se disolvieran porque no estaban cumpliendo las normas de salud pública establecidas. Por tanto la Delegación de Gobierno no debería haberle sorprendido lo que ocurrió el pasado domingo en la plaza de Colón, simplemente eran más pero se comportaron igual que lo habían hecho en las dos concentraciones anteriores", destaca.

"¿Por qué Franco autorizó esta manifestación? Quizá les amparaba el derecho a la libertad de expresión, les ampara, pero tal vez Delegación de Gobierno les tendría que haber puesto unas limitaciones mucho más estrictas de las que a la luz de los hechos les impuso", finaliza.