Ana Samboal: "Es una avalancha sin precedentes a la que España debe contestar con firmeza"

La crisis migratoria, humanitaria y de seguridad que se ha abierto en la ciudad autónoma de Ceuta no es la primera ni la última que se ha abierto con Marruecos.

El roce de vecinos hace estas cosas, pero desde luego es una avalancha sin precedentes a la que España debe contestar con firmeza en un momento en el que somos un país tremendamente vulnerable. Primero, por las propias diferencias que en seno del Consejo de Ministros y que los titulares de distintos departamentos se han encargado de airear. La posición de González Laya no es la de Grande-Marlaska. Sabemos las diferencias sobre el tratamiento diplomático que hay que mantener con Marruecos que han tenido dentro del Gabinete por las propias declaraciones del hasta hace no mucho vicepresidente del Gobierno de España, Pablo Iglesias, alabando al Frente Polisario y con ello dando una bofetada clarísima al Gobierno de Rabat.

Es más que eso. Somos vulnerables desde el punto de vista económico porque tenemos una alta dependencia de nuestro entorno. No hay más que ver el alto ratio de deuda pública que tenemos, que no veíamos desde el siglo XIX. Y somos vulnerables desde el punto de vista político porque no vamos a ir con el aval de todos los países de la Unión Europea.