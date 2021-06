Ana Samboal: "¿Pero no era este el Gobierno de la gente?"

Vídeo

Hoy el Parlamento convalidaba el Real Decreto que convierte a los riders, los trabajadores de las plataformas digitales de trabajadores autónomos a asalariados. Y lejos de agradecerlo, a las puertas de la Cámara se han manifestado con un gran estruendo porque ellos no querían ser asalariados.

El decreto ley del que presumió la ministra Yolanda Díaz dando lecciones a Europa al colectivo no le gusta. El 75% están en contra. Sí pedían derechos sociales, acceso a la información por la que las empresas asignan uno u otro trabajo pero querían también la libertad de seguir siendo trabajadores autónomos. Y ahora, pues resulta que son asalariados. No muy lejos del Congreso, los maestros se concentraban contra Celáa. No quieren que aumente el número de alumnos por aula.

Pero más allá de eso uno y otro, maestros y riders se quejaban de lo mismo. Ni Díaz ni Celáa les han recibido para escuchar su situación y sus demandas. ¿Pero no era este el Gobierno de la gente?

El Congreso convalida la ley "riders" con críticas de PP, Vox y Ciudadanos

El Congreso de los Diputados va a convalidar este jueves el decreto ley que establece la condición de asalariados para los repartidores de plataformas digitales, los llamados "riders", con duras criticas de VOX, que ha anunciado que recurrirá la norma ante el Tribunal Constitucional, PP y Ciudadanos.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha calificado en el Congreso esta norma como "vanguardista" y ha defendido que "dota de derechos" a las relaciones laborales en las plataformas digitales y "da transparencia" en el uso de los algoritmos.

"Las personas tienen derecho a saber quién toma las decisiones que les afectan, aunque el jefe se esconda tras un algoritmo", ha subrayado Díaz, que ha puesto en valor el acuerdo logrado en el seno del diálogo social para sacar adelante esta norma.