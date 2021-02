Ana Samboal: "Lamentablemente Arnaldo Otegi sigue ahí y algunos todavía le aplauden"

Vídeo

Hay dos imágenes, dos hechos, que demuestran que la vida política después del referéndum independentista no se ha normalizado en absoluto en Cataluña. Una las agresiones a Vox. Que un partido, seas cuales sean sus ideas, las defienda pacíficamente y no pueda hacer campaña electoral en una parte de España demuestra que la democracia no es plena en nuestro país.

¿Había presencia de los Mossos D'Esquadra? Sí. Había una presencia fuerte y suficiente. Quizá el operativo no era el adecuado y esa es una responsabilidad de la Generalitat de Cataluña, que tiene que dotar de seguridad suficiente a todos los contendientes de una campaña electoral para que puedan competir en igualdad de condiciones. Alguien parece interesado en que agredan a Vox o en que sea noticia que lo agredan, que puede haber un poco de ambas cuestiones.

La segunda, el segundo hecho que demuestra que no es normal la democracia en Cataluña es que uno de los candidatos, uno de los partidos favoritos para ganar, Esquerra Republicana, se presente de la mano del batasuno Arnaldo Otegi y le aplaudan. Puede que ETA ya no mate, puede que las personas que formaban ese colectivo tengan que integrarse en la vida política pero hay personajes que han pasado por la cárcel a los que se les ha relacionado en sentencias judiciales directamente con ETA. Que ya no deberían tener cabida en esa vida política, ni en Cataluña ni en España.

Lamentablemente, Arnaldo Otegi sigue ahí y algunos todavía le aplauden. Hay muchas víctimas que han dejado por el camino los etarras, muchos crímenes sin resolver y sin juzgar. Pensemos en ellos.