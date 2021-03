Ana Samboal: "Iglesias se va del Gobierno, de una vicepresidencia, y legado no deja ninguno"

Vídeo

Ha sido Mónica García, la candidata de Más Madrid en las próximas elecciones autonómicas en la comunidad, la que ha puesto los puntos sobre las íes a Pablo Iglesias. Proceden del mismo tronco, extrema izquierda, y se conocen muy bien. Desde luego ha retratado en apenas dos frases al personaje: una, llevo trabajando toda la legislatura para que venga usted aquí, ahora, a quitarme el puesto. Es decir, señor Pablo Iglesias, usted trabaja lo justito, por no decir nada. Se va del Gobierno, de una vicepresidencia con muchas ambiciones y muchas ínfulas y legado no deja ninguno. Por tener no tenía ni agenda política. Ha sido el comisario de Podemos en la coalición con el Partido Socialista.

Dos: no nos dejen ustedes a las mujeres hacer el trabajo sucio durante toda la una legislatura para luego venir con la testosterona. Es decir, el macho alfa de Podemos. Desde luego lo ha retratado, la izquierda va dividida a las elecciones, las expectativas de Podemos a priori son muy bajas. Tal y como ser revolucione el panorama político en este país, lo mismo en mes y medio pueden cambiar tantas cosas. Aunque cuidado, el suelo del Partido Socialista en la Comunidad de Madrid es bajo pero es sólido.