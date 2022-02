Vuelve a ver ‘La Azotea’ más cinéfila con Rodrigo Cortés y Jesús Vidal como invitados

"La azotea de medianoche" te trae el mejor entretenimiento, cada noche, en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este lunes, a unos invitados muy especiales: Rodrigo Cortés y Jesús Vidal.

Rodrigo Cortés en ‘La Azotea’ de TRECE

El director de cine ha comenzado la entrevista hablando de sus proyectos: “Cuando haya algo hecho de lo que merezca la pena hablar hablaré de ello. Creo que todas las películas es una improbabilidad estadística. Una película necesita tal cantidad de energía que, hablar de ella antes de tiempo, no parece una buena idea”. Rodrigo no ha querido adelantar ninguno de sus próximos proyectos, pero sí ha adelantado que estará en ‘CLASSICS’ con José Luis Garci analizando la película de ‘Los vikingos’ de Richard Fleischer.

Su última película, ‘El amor en su lugar’, ha sido galardonada con el Premio Sant Jordi a Mejor Película. Por su parte, Rodrigo Cortés acaba de ganar un Premio Feroz a Mejor Dirección por este largometraje: “Todo sucede en tiempo real. Comienza con un plano secuencia, de 12 minutos sin cortes, donde el protagonista atraviesa el gueto completo, escapa de una cacería nazi, hasta que entra en el teatro. Cuando comienza la historia, se alternan puntos de vista. Una cosa es lo que ven los espectadores en el teatro, y otra lo que sucede detrás del telón”.

Rodrigo ha explicado cómo se graba algo tan complejo como un largo plano secuencia: “Lo más complicado es concebirlo en un primer momento. Queríamos comenzar así para que el público viviera en primera persona lo que sucede. Comenzamos con una grúa, luego con una steadycam, luego se convierte en cámara al hombro… Luego añades a los actores principales y ensayas… luego incluyes a los extras… hasta que llega el momento de grabar”. En los agradecimientos de la película aparece Scorsese y Rodrigo Cortés ha explicado por qué: “Él es la razón por la que hago cine. Él fue una de las primeras personas que vio la película acabar”. Dale al PLAY para descubrir las anécdotas de Rodrigo Cortés con Martin Scorsese.

Rodrigo Cortés responde en ‘La Azotea’ de TRECE

En esta sección, el invitado responde a tres preguntas indiscretas formuladas por tres personas muy curiosas. La primera pregunta viene de la mano de Manuel Velasco. ¿En qué idioma te comunicas en las producciones internacionales?:“Era una cosa que me preocupaba en la primera película. Descubrí que hay algo mucho más que la palabra que es el lenguaje corporal, pero con el inglés es suficiente”.

La segunda pregunta la formulaba Jimeno, de ‘Buenos Días Javi y Mar’ de CADENA 100, ¿Has pensado en rodar en nuestro ascensor una secuela de ‘Buried’?: “El confinamiento siempre es un buen punto de arranque. Es complicado rodar en espacios pequeños, pero me lo voy a plantear”.

Por último, Lucía Crespo le ha preguntado cuál es su próximo reto: “Tratas de convertir todo en un desafío. Hay una oportunidad de salir más listo de lo que entras”.

Jesús Vidal en ‘La Azotea’ de TRECE

El actor ha comenzado su entrevista de sus proyectos televisivos y cinematográficos que va encadenando como ‘García y García’, ‘Torcidos’ o ‘La familia perfecta’. En esta última, Jesús Vidal da vida a un sacerdote: “Me inspiré en Mons. Munilla. Me gustaba su gestualidad y me fijé mucho en su expresión corporal”. Además, ‘Torcidos’ es una película de terror que le ha permitido explorar nuevos registros: “Lo más divertido ha sido el trabajo con efectos especiales, es muy diferente a rodar una comedia como es ‘Campeones’”.

Jesús Vidal es actor, filólogo y periodista, pero saltó a la fama como actor en el largometraje de ‘Campeones’ de Javier Fesser, con la que ganó el Goya a Mejor Actor Revelación: “Soy actor desde un gran amor a la profesión y creo que es bueno que se me vean registros distintos. Antes de hacer ‘Campeones’ había hechos muchos dramas”.

Jesús Vidal responde en ‘La Azotea’ de TRECE

En esta sección, el invitado responde a tres preguntas indiscretas formuladas por tres personas muy curiosas. La primera pregunta viene de la mano de Manuel Velasco. ¿Cuánto hay de ti en tus personajes?:“Procuro darles a mis personajes todo el amor, pero luego los personajes no tienen nada que ver conmigo. En ‘Campeones’, Javier Fesser se sorprendió de que diera mucho las gracias, pero creo que hay algunas palabras mágicas que abren puertas que son gracias y perdón. Y él si incorporó esta característica al personaje”.

La segunda pregunta la formulaba Jimeno, de ‘Buenos Días Javi y Mar’ de CADENA 100, ¿Hay alguien del gremio que te caiga mal?: “Jimeno quiere el titular del año. Puedo decir, con la mano en el corazón, que me he encontrado mucho cariño en mis compañeros y mucho respeto”.

Por último, Lucía Crespo le ha preguntado si es muy “cocinillas” o no: “Soy cocinillas, me gusta. Mi plato estrella podría ser una tarta de tres chocolates. He hecho natillas alguna vez y me han salido bien. Mis abuelas y mi madre siempre han cocinado muy bien, y la cocina me parece un arte. Creo que cocinar para la gente que quieres es un placer”.