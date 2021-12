Tomás Guitarte relata “el doloroso, pero significativo” hecho con el que comienza ‘Teruel existe’

"La azotea de medianoche" ha abierto sus puertas en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este miércoles, a un invitado muy especial: Tomás Guitarte. Arquitecto de profesión y político en la actualidad ha comenzado su entrevista describiendo cómo vive la realidad en el Congreso de los Diputados: “Con mucha sorpresa porque era lo último que me esperaba encontrar. Llegas de la calle y piensas que la educación y las buenas formas son lo habitual y te encuentras ese tipo de enfrentamientos. Luego te dicen que por los pasillos no es lo mismo, pero no conviene lanzar esa imagen a la ciudadanía que no aporta nada esa crispación”.

La plataforma ‘Teruel Existe’ entró en el Congreso de los Diputados con un escaño en el año 2019: “Nacemos por la urgencia que hay en la provincia por solventar el problema de la despoblación. Cuando hay un incendio no se pregunta si el que lleva el cubo de agua es de derechas o de izquierdas, todo se unen para solucionar un problema. Si dejas la ideología personal en un segundo plano, entonces sirves”. Otras provincias estudian seguir los pasos de ‘Teruel Existe’ y presentarse a unas próximas elecciones.

El origen de ‘Teruel Existe’

La ‘España vaciada’ exige la Igualdad, equilibrio territorial y vertebración. Tomás Guitarte relata una anécdota para explicar el origen de ‘Teruel Existe’: “Existían varias plataformas de actividad ciudadana que deciden unificarse después de un hecho. Se produce un accidente laboral en una obra de construcción en Teruel. Un trasporte, que no está medicalizado porque no tenemos ambulancias, trasladan al hospital al accidentado y cuando llega ya ha fallecido. Los padres del joven, que acababan de perder a su hijo, donan sus órganos y, en apenas media hora, llega un helicóptero desde Madrid para hacerse cargo de los órganos. Los sanitarios se preguntan cómo es posible que este joven haya fallecido por no tener una ambulancia, pero para recoger sus órganos viene un helicóptero con alta tecnología. Este es el punto donde se decide crear ‘Teruel Existe’ en 1999 y gracias a esto se consigue que hubiese ambulancias en la provincia”.

¿Continúan los problemas de la España vaciada?

“Es prioritario extender a todo el territorio la cobertura de telefonía móvil. Esto da igualdad a todos los ciudadanos. Si un pueblo no tuviera agua corriente lo verías como una anomalía. La ONU declaró el acceso a la telefonía móvil como un derecho”, advierte Tomás Guitarte que continuará trabajando para que todos los territorios de España puedan tener las mismas posibilidades de desarrollo y los medios para desarrollar una vida digna.