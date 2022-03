Taburete en ‘La Azotea’ de TRECE: su canción más sincera, un consejo de David Otero y un disco arriesgado

"La azotea de medianoche" te trae el mejor entretenimiento, cada noche, en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este martes, a uno invitado muy especial: Taburete. Guille y Antón cumplen seis años de carrera musical, comienzan relatando su experiencia por Uganda: “Cuando descansamos nos gusta escalar y hemos llegado a la cima. Es uno de los sitios más bonitos en los que hemos estado nunca. Con DVICIO nos fuimos al Kilimanjaro”. Guille es un gran aficionado de la montaña, pero Antón es más de playa y surf. Ambos se complementan y, sobre todo, se divierten compartiendo experiencias dentro y fuera de los escenarios.

Taburete estrena nuevo single: ‘Roto y Elegante’

Uno de sus temas más personales y “una de las canciones más importantes”. Los temas de Taburete son conocidos por utilizar muchas metáforas y son muchos los que advierten que no entienden sus letras, pero con este tema es diferente: “Se entiende desde la primera frase hasta la última. Me he quitado el miedo a abrirme tanto. Creo que es la canción más clara y sincera que he hecho”. ‘Roto y Elegante’ es el primer single del siguiente disco de Taburete ‘Matadero 5’.

Guille subraya el mensaje que quieren transmitir con este tema: “Vengan las que vengan, se puede con actitud y rodeado de buena gente. Yo siempre creí que esta sería mi vida y lo hemos conseguido”. Ambos apuntan que sus apellidos les han pesado y les han dado fama para mal, pero con su trabajo y demostrando su gran talento han hablado a través de sus canciones y ya van por su quinto trabajo en seis años de carrera musical.

Taburete ha colaborado con otros grupos de su quinta como DVICIO o los consagrados Café Quijano: “Todas estas colaboraciones nos las han pedido, pero las que pedimos nosotros no nos salen. Es un poco extraño, es complicado. Hemos tenido un caso en el anterior disco que ya habiendo grabado todo decidió bajarse porque le aconsejaron que mejor no. Le daba miedo que le llegaran críticas”. Dale al PLAY para escuchar a Taburete en directo interpretando ‘Roto y Elegante’.





‘Matadero 5’, el quinto trabajo de Taburete

¿Cuándo podremos escuchar el disco completo?: “Ahora sacaremos ‘La discoteca’, la siguiente es una colaboración súper especial en abril, en mayo y en junio otra y creo que por septiembre u octubre estará el disco completo”. En el siguiente tema, ‘La discoteca’ colaboran con el Dúo Dinámico: “Tienen una voz que no la han perdido, siguen cantando como cuando tenían 20 años”.

Ambos disfrutan de los directos y apuntan que los “conciertos de Taburete son un muy buen sitio para ligar”, ya que tienen unos seguidores muy guapos y guapas. Guille y Antón destacan que en este disco han arriesgado: “Es el más diferente en cuanto a sonido. Cuando escuchéis los siguientes la gente va a alucinar. Cuando les ponemos el disco a amigos no les da tiempo a sumir… pasamos del flamenco a una ranchera. El productor tiene mucho peso porque nos hemos dejado llevar mucho con él”. Antón destaca el proceso de trabajo que comienza con la selección de las canciones y continúa buscando hacia donde pueden llevarla y qué estilo aplicar.

En 2019 Taburete fue nominado a los Grammy: “Fue un error. Estábamos comiendo pizza y vi un tuit de alguien que decía que qué pena que no hayamos ganado el Grammy y no entendía nada. Nos dimos cuenta de que nos habíamos perdido la gala. Nos preparamos, nos arreglamos y cuando llegamos nos dijeron que era en dos horas, pero era en ese momento. Alguien nos boicoteó. Cuando nos enteramos de que estábamos nominados empecé a gritar, eso no nos lo va a quitar nadie nunca”.

¿Qué objetos personales esconde ‘La Caja’ de Jesús Aguirre?

En esta sección los invitados abren una caja para descubrir su contenido: un objeto que les traerá buenos recuerdos. El interior de la primera caja escondía una foto de Antón de pequeño: “Me recuerda a mis veranos con la familia. Recuerdo cuando pasábamos todo el verano juntos en Baleares con mis hermanas. Tengo familia que toca la guitarra y siempre nos juntábamos al terminar de comer y ellos me fueron introduciendo en la música”.

En la segunda caja una fotografía de Guille de pequeño: “La infancia es la que nos marca. Me portaba regulín, llamaban bastante a casa. Era el graciosillo de clase, al que le echan. Las clases se me hacían largas… pero todo de buen rollo. Mantenemos nuestro grupo de amigos del colegio”.

Taburete responde en ‘La Azotea’ de TRECE

En esta sección, el invitado responde a tres preguntas indiscretas formuladas por tres personas muy curiosas. La primera pregunta viene de la mano de Café Quijano. ¿Qué hicisteis la primera noche que llegamos a Miami para grabar el videoclip?:“Me fui a dar un paseo… tenía un par de amigos y me sacaron. Pero al día siguiente estaba perfecto para grabar el videoclip. Me dijeron que Miami era divertido y lo comprobé”.

La segunda pregunta la formulaba Miriam Rodilla, ¿Quién es el más fiestero?: “Guille es el más fiestero de todo el grupo de música”, apunta Antón y Guille recalca: “Me sigo sintiendo joven. Pero cuando hay que organizar me pongo serio”.

Por último, la última pregunta venía de la mano de Almudena Navarro: ¿Cómo os cuidáis la voz?: “David Otero nos dio unos consejos para calentar la voz porque nunca lo hacíamos. Lo que hay que hacer es no cantar cuando estás borracho y ponerte a berrear de fiesta. Ahora hacemos unos ejercicios y se notan mucho, se agradece Es nuestro hermano mayo, un gran tipo”.