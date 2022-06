Siro López, en TRECE “Si Twitch no existiera nos hubiéramos perdido a un gran comunicador como Ibai”

"La azotea de medianoche" ha abierto sus puertas en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este jueves, un invitado muy especial: Siro López. El periodista ha comenzado la entrevista hablando de cómo vive su fama entre los más jóvenes gracias a las nuevas plataformas: “Yo he entrado ahí para probar porque mi hijo me decía todos los días que me tenía que abrir un canal de Twitch. De lo que me siento más orgulloso es de haber podido llegar a cuatro generaciones”.

Desde 2020, Siro López es streamer deportivo en Twitch, convirtiéndose en uno de los más vistos de España: “Aquí te relacionas mucho con la gente, no nos vemos las caras, pero como si lo hicieras. Es hacer televisión y radio desde casa. El espectador de Twitch valora la naturalidad, puedo salir en pijama y no pasa nada, es otro lenguaje y otra forma de expresarte”. El colaborador de COPE asegura que él siempre es el mismo, ya sea en la radio o en otras plataformas y que su secreto está en la naturalidad.

Siro López cuenta con 250.000 seguidores y 3.000 suscriptores: “En una de mis locuras transitorias dije que si llegaba a los 3.000 suscriptores me teñiría el pelo de morado, y eso pasó”. Dale al PLAY para revivir ese momento y para descubrir qué significan las palabras que utilizan en estas plataformas.

Siro López sobre Ibai y los jóvenes streamers

Para Siro, Ibai es un ejemplo de profesional del medio que posee talento de forma innata: “Este chico es un genio. Siempre intento separar porque si no corremos el peligro de acusar a los chicos de intrusismo. Puedes ser un gran comunicador sin ser periodista. Pongo el ejemplo de Ibai o Carlos Herrera que es médico. Iba es un fenómeno de la comunicación, puede ser el gran comunicador de la era moderna”.

“De los jóvenes he aprendido que son muy solidarios. Ellos nos abren los brazos, nos apoyan, nos dan a conocer a su gente… he descubierto que les estamos colgando una etiqueta que no les corresponde porque les funciona el coco perfectamente. Puedo poner muchos ejemplos y todos los que conozco son tíos que les funciona muy bien la cabeza y que saben entretener muy bien”, defiende Siro a los jóvenes que se dedican a streamear.

Siro opina sobre las nuevas formas de comunicar

Siro, un periodista especializado en baloncesto y fútbol, ha trabajado en muchos medios de comunicación a lo largo de su trayectoria profesional y ahora, ve las nuevas plataformas como una oportunidad: “Los medios tradicionales tenemos que intentar adaptarnos y no ver a Youtube y Twitch como al enemigo porque nos abren muchas puertas. Si Twitch no existiera no hubiéramos conocido a gente como Ibai y nos hubiéramos perdido un gran comunicador. Esto nos abre ventanas a los periodistas”.

Dale al PLAY para escuchar la entrevista completa.