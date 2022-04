Silvia Tortosa, en TRECE: su papel más difícil, un romance con un elefante y un objeto misterioso

"La azotea de medianoche" ha abierto sus puertas en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este miércoles, una invitada especial: Silvia Tortosa. La actriz ha comenzado la entrevista hablando de sus 60 años de profesión: “Tengo 75 años. No estoy como para ocultar la edad. Tengo la genética de mi padre, don José, el mejor taxista de Barcelona”. En todos estos años ha hecho de todo, cine, televisión e incluso ha trabajado en el circo: “Hice un espectáculo de patinaje, aunque no sabía patinar con Bigote Arrocet y tuve una relación amorosa con una elefanta. Se llamaba Francis y era una de esas elefantas enormes africanas. Por las noches me escapaba del hotel y le llevaba azucarillos”.

El último trabajo de Silvia Tortosa

Silvia Tortosa presenta ‘El purgatorio’, un cortometraje de David Baquero, uno de sus mayores retos: “Es una situación tan insólita y cruel que te hace pensar. Me impactó mucho hacer este corto. Se rodó en Sevilla y había días que llegaba al hotel y no paraba de pensar cómo será morirse y cómo será esa continuación. Si trabajas a fondo el personaje te acaba por afectar, que es lo que me pasó a mí. Es una d las cosas más difíciles que he hecho. Me gustan las dificultades”.

EL PURGATORIO (Teaser) from David Baquero on Vimeo.





“La escena del final es muy cruel”, adelanta Silvia: “Los últimos segundos son tan angustiosos. Menos mal que no tuvimos que grabar esa escena muchas veces porque afecta mucho”. David Baquero tenía claro que la actriz era la persona idónea para interpretar este papel: “Trabajar con ella ha sido una de las experiencias más gratificantes de mi trayectoria profesional. Silvia le ha dado una profundidad al personaje que pocas actrices hubieran conseguido. Hay que escribir más sobre personas mayores porque tienen mucho que aportar”.

La trayectoria profesional de Silvia Tortosa

Silvia debutó como actriz siendo una niña a los quince años con el papel de Dorita en ‘El mago de Oz’. Tras una vida subida a los escenarios y en televisión… Silvia, desde hace una década tiene su propio canal de YouTube donde da consejos cotidianos: “'En casa contigo' es un canal donde se habla de belleza, recetas de cocina, manualidades, bienestar…”.

Una de sus películas más recordadas es ‘La Señora’ de Jordi Cadena: “Una señora el día del estreno me dijo que como la película sucede en Mallorca me iba a regalar este abanico precioso y lo guardo con cariño. Yo decidí que Luis Merlo fuera el protagonista”. Dale al PLAY para ver la entrevista completa.

¿Qué objetos personales esconde ‘La Caja’ de Silvia Tortosa?

En esta sección los invitados abren una caja para descubrir su contenido: un objeto que les traerá buenos recuerdos. El interior de la primera caja escondía un gorro y unas gafas de buceo: “Este sombrero lo uso en todos los rodajes de un documental que estamos haciendo en todos los sitios bellos de España que no son suficientemente conocidos. Lo llevo siempre puesto porque estamos muchas horas al sol. Yo buceo, hago submarinismo y parapente”.

En la segunda caja se encontraba un conejo de peluche en su interior: “Escribí un libro que tenía mucho de mi vida y tenía a un interlocutor, que era como Pepito Grillo, pero era Bugs Bunny y mientras escribía lo tenía ahí y era mi voz de la conciencia”.

La última caja contenía una fotografía junto a sus compañeros: “Es de cuando estábamos haciendo ‘Aplauso’ de TVE. Fue una etapa muy divertida donde hice muchas imitaciones de personajes. Yo siempre pienso que la mejor etapa de mi vida está todavía por llegar. José Luis falleció hace tiempo”.

Aunque normalmente solo hay tres cajas misteriosas, en esta ocasión había una cuarta que contenía un objeto extraño: “¡Ya sé lo que es! Este es el fracaso más grande de mi vida. Recogí un gato y me dijeron que esto era para hacerle jugar, pero me acerqué a él con esto y salió corriendo y me pegó un chillido”.