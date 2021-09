Santi Rodríguez explica en ‘La Azotea’ de TRECE los motivos que le han llevado a “valorar la vida”

"La azotea de medianoche" ha abierto sus puertas en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este jueves, a un invitado muy especial: Santi Rodríguez.

‘Espíritu’es el nuevo espectáculo teatral de Santi Rodríguez en el Teatro Cofidís Alcázar de Madrid. Nos cuenta de qué trata: “Esta obra va de alguien que se ha muerto y que no lo sabe y vive en su casa y le dicen que tiene que hacer la mudanza porque se tiene que ir para arriba. La moraleja es que los vivos tenemos miedo a los muertos y muchas veces, los muertos tendrían que tener miedo a los vivos por lo que hacemos. Es teatro, hay varios personajes: está el espíritu de superación, de lucha, el crítico… la niña de la curva que es una gran desconocida”.

Santi Rodríguez sufrió un infarto de bazo el 27 de julio de 2017: “Estuve en parada cardiorrespiratoria tres minutos y el infarto fue un poco de marca blanca. Al año, no le daba importancia y me dio justo media hora antes de empezar a actuar. Experimenté una cosa un poco extraña, me fui de aquí un rato, literal. Me acuerdo como me atendía el SAMUR. Hablo con gente que ha vivido cosas parecidas y es un poco tabú. Los expertos te dan una explicación a cosas, pero hay otras que no tienen explicación”, relata el actor. ‘Infarto, ¡no vayas a la luz!’ es una obra creada por Santi Rodríguez después de que sufriera una obstrucción.

Esta experiencia ha hecho que el actor aprenda a valorar los pequeños detalles: “Cada vez tengo más claro que hay que pensar en positivo. El infarto me sirvió para valorar la vida. Nos la pasamos quejándonos y hay cosas maravillosas. Te das cuenta de que lo que tienes no lo tienes que buscar, lo tienes delante. Si mi ejemplo le sirve a alguien yo encantado”.

El lado solidario de Santi Rodríguez

Santi Rodríguez es embajador de la Asociación Síndrome de Down de Jaén y Provincia desde el año 2007: “Creo que las casualidades no existen. Un día iba por una feria y conocí un chico que trabajaba en la asociación. Así conocí a unos cuentos “cracks” y supe que tenía que arrimar el hombro. Me cambió la vida completamente”. El Festival Santi y sus amigos se celebra para recaudar fondos para la Asociación Síndrome de Down.

Además, Santi organizó una salida al teatro para ancianos de una residencia que llevaban un año sin salir a la calle: “Es una sensación especial porque su humor es curioso, es distinto. Pero es maravilloso, increíble. Gente como ellos, como los niños… te enseñan que la vida es muy distinta a como la vemos el resto”.

¿Qué objetos personales esconde ‘La Caja’ de Santi Rodríguez?

En esta sección los invitados abren una caja para descubrir su contenido: un objeto que les traerá buenos recuerdos. La primera caja de Santi escondía una fotografía de su abuela: “Era mi ángel de la guarda, hace mucho que se fue. Es una persona que se quedó viuda con 30 años y que tenía una filosofía de vida que es la que le doy. El humor me viene de ella, ella era todo positividad. Tenía mucha gracia”.

La segunda estaba llena de frutas, ya que el actor se hizo popular por su papel de frutero en ‘Aída’: “Hizo mucha gracia mi forma de hablar que, hasta el momento era un hándicap para otros papeles. Renegar del frutero sería como renegar de un buen amigo, aunque tenía lo peor de cada casa”.

Y por último, la última caja roja escondía un retrato de su familia: “Es mi razón de vivir, mi mujer y mis dos maravillas de hijas. Son maravillosas mujeres. Soy defensor de la familia por encima de todo. Hay que respetar la opción de cada uno y la mía es la familia. Si no la tendría, no sé dónde estaría ahora mismo. Son mis cimientos”.