Rosa López, en 'La Azotea' de TRECE: “Estoy muy agradecida, la vida no me puede sonreír más"

"La azotea de medianoche" ha abierto sus puertas en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este jueves, a dos invitados muy especiales: Rosa López y Antonio Jiménez. La encargada de las campanadas de TRECE ha comenzado la entrevista mostrando su emoción por compartir la Nochevieja: “Mi madre se ha vuelto loca. Dar las campanadas desde mi tierra. No se puede pedir más a la vida”

¿Cómo recibe la noticia de que va a ser la encargada de las campanadas de TRECE? “Es algo que cualquier artista ha soñado. Cuando me reuní por primera vez llegue muy nerviosa, pero dispuesta a darlo todo. Tirándome de cabeza. Me parece que cuando las cosas se hacen buscando valores, buscando la verdad y cosas especiales, haciendo caso del público... vibro mucho. Ya no es solo dar las campanadas, si no transmitir cosas, acompañar a la gente que no lo está pasando bien o no tiene para ponerse comida en el plato.” Insiste en que está muy orgullosa de que la cadena apueste por eso: “Y encima desde Granada”, puntúa emocionada.

La cantante asegura que para prepararse para el evento va a seguir el consejo que le brindó Carmen Sevilla hace años: “Sé tú”. López comenta que “cuando te preparas mucho las cosas acabas impostando.” Agradece que se le ha dado “pista libre” para pasárselo bien, conectar con la gente y, en definitiva, ser ella misma. “Para mi es una oportunidad para mantenerme con lo que siempre ha estado ahí: mi público”.

¿El vestido? Rosa no tiene ninguna duda a la hora de su elección de vestuario: “Voy a tirar de gente buena: Sergi Regal. En esta época que he estado de artista independiente, me han hecho falta mucha ayuda y mucha mano, amigos y calor humano. Y Sergi, a parte de ser amigo es un gran profesional. Ahora está vistiendo a Miss Mundo desde Puerto Rico.” La cantante lo tiene muy claro: “Hay que compartirlo con las personas que siempre han estado”.

Se cumplen veinte años de la aparición de Rosa López en Operación Triunfo, el programa televisivo que le haría saltar a la fama y darse a conocer entre su público. Rosa ríe, y asegura que para ella no pasan los años: “Solo lo veo en el espejo”.

“Falta un compañero, cada vez que te lo mencionan es como que te cambia la cara. Es todo bastante reciente”. Sin embargo, entre anécdotas e historias, asegura que mantiene estrechas relaciones con sus compañeros y les guarda un cariño especial: “Veo a los compañeros de vez en cuando: esto es para toda la vida”.

Con muchos trabajos y nuevos proyectos bajo el brazo, insiste en ir aprendiendo según desarrolla su trayectoria profesional: “La obra irá pidiendo material”. Además, se siente muy agradecida: “La vida no me puede sonreír más. Como artista independiente, como persona y como mujer”. La cantante granadina no solo se encuentra en un momento brillante artística y profesionalmente, el terreno amoroso también es ilusión y felicidad para ella: “Iñaki es el hombre de mi vida. No hay nadie como él”.





Campanadas de esperanza y optimismo

Antonio Jiménez y Rosa López se conocieron con la entrada de la cantante en el panorama musical, gracias a encuentros y entrevistas realizados por los medios de comunicación. Veinte años más tarde, ambos darán la campanada en TRECE desde Granada.

Nuestros protagonistas, entre risas, consejos y grandes anécdotas, han dedicado un buen rato en 'La Azotea de medianoche' a prepararse y ensayar para lo que será la gran inauguración del año 2022 de la casa. Con muchas ganas de compartir esperanza y optimismo.