Juan Carlos Ferrero desvela el mensaje que enviaría a Carlos Alcaraz tras el Open de Australia si lo gana: "Lo tenía más que pensado"

Carlos Alcaraz avanza con paso firme en el Open de Australia, donde ya se ha clasificado para sus primeras semifinales sin ceder un solo set. Tras su arrolladora victoria ante Miñaur, su exentrenador, Juan Carlos Ferrero, ha hablado en El Partidazo de COPE sobre la ruptura y su estado anímico. En la entrevista con Juanma Castaño, el técnico ha abordado su nueva etapa profesional y ha analizado el momento de forma del tenista de El Palmar, a quien ve "muy motivado".

Un mes después de la ruptura

Juan Carlos Ferrero ha reconocido que todavía está asimilando la separación profesional. "Estoy intentando desconectar un poco", ha confesado, admitiendo que prefiere no ver los partidos de Alcaraz en directo. El motivo es puramente emocional: "Al final, pues te pones un poquito melancólico y un poco triste, ¿no? De de verlos a todos ahí y y bueno, y sientes un poco todo todo lo que ha pasado, te recurruja un poco y no es fácil ver los partidos ahora mismo".

No es fácil ver los partidos ahora mismo"

El entrenador ha asegurado estar "mejor que hace un mes" porque "el tiempo va curando todo un poco". Sin embargo, ha sido muy sincero sobre el dolor que le produjo la decisión, que se hizo pública el pasado diciembre. "Cuando ha pasado a mí se me ha partido el corazón", ha afirmado Ferrero, quien comprende que Alcaraz, al ser "más joven, se recupera antes". La noticia de la ruptura sorprendió al mundo del tenis, pero el técnico ha querido dejar claro que no guarda rencor: "No, traición no. Obviamente, hay veces que esperas que otras personas, pues, puedan actuar de de otra forma, pero no, traición no".

Alamy Stock Photo Juan Carlos Ferrero y Carlos Alcaraz

Nueva aventura en el golf

Ferrero se encuentra actualmente en Bahréin, inmerso en su nueva aventura profesional de la mano del golfista Ángel Ayora, una de las grandes promesas españolas. Su papel no es de entrenador técnico, sino de gestor emocional. "Me voy a intentar encargar de ayudarle a nivel emocional, gestión de lo que es la competición, gestión de los nervios, gestión de de de cómo afrontar los momentos complicados", ha explicado Ferrero, que busca compartir su experiencia en la élite para ayudar al joven deportista.

El papel de 'poli malo' y el futuro de Alcaraz

Durante la entrevista, se ha recordado su rol exigente en el documental de Netflix, donde parecía hacer de "poli malo". Ferrero lo ha justificado como parte de su método: "Yo soy de una manera que le voy a decir las cosas claras siempre". Considera que a un deportista joven hay que darle "una guía, unos valores, una exigencia, un saber sacrificarse por ciertas cosas". A pesar de la separación, sigue viendo un futuro brillante para Alcaraz: "De Carlos no podemos poner límites ahora mismo, pero que el límite está muy alto".

Alamy Stock Photo Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero

Sobre una hipotética final contra Jannik Sinner, Ferrero ve ligeramente favorito al español: "Doy un poquito más favorito a Carlos, porque lo veo muy motivado, y cuando, como yo digo yo, huele sangre, es muy difícil de batir". Además, cree que tiene potencial para hacer historia: "¿Que puede superar los de Djokovic? Pues puede, sí, puede, obviamente puede. Las capacidades las tiene".

Finalmente, y en relación con el titular, Juan Carlos Ferrero ha confirmado sin dudar que felicitará a Carlos Alcaraz si gana el Open de Australia, manteniendo la buena relación personal. "Sí, sí, sí, por supuesto que sí. Eso ya lo tenía más que pensado, creo que al final la relación está ahí y y no tengo por qué esquivar el el felicitarle cuando cuando gana. Eso, por supuestísimo, y al resto del equipo igual", ha concluido.

Eso ya lo tenía más que pensado"