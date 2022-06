Reyes Monforte, en TRECE: todos los secretos de 'La violinista roja' y su admiración por Luis del Olmo

"La azotea de medianoche" ha abierto sus puertas en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este martes, una invitada muy especial: Reyes Monforte. La autora de “Un burka por amor” y Premio Novela Histórica Alfonso X por “Una pasión rusa”, ha comenzado la entrevista hablando de su nueva novela “La violinista roja”: “La reina de la KGB fue española, nacida en Ceuta en 1909. Se convierte en la espía soviética más importante del siglo XX y estuvo en todos los escenarios posibles”. Ella es África de las Eras, un personaje real y la protagonista de su novela.

¿Cómo descubre Reyes Monforte a África de las Eras?: “No había escuchado nada de esta mujer y cuando conocí su historia y todo lo que había hecho, me sorprendió muchísimo”. Esta es la novena novela de la escritora, uno de sus trabajos más completos: “Lo tiene todo y todos los personajes que aparecen son reales”.

Durante la firma de libros en la Feria del Libro de Madrid, Reyes Monforte recibió la visita de una persona muy especial en su caseta: “Era la sobrina nieta de África de las Eras que venía a comprar el libro para conocer más sobre su tía abuela. Me hizo mucha gracia porque me decía esta mujer que nos extrañó que nuestro familiar se hiciera comunista, siendo todos de derechas”. África de las Eras estuvo 50 años de servicio en la KGB y era tan buena que nunca nadie sospechó de ella, ni sus maridos.

Reyes Monforte confiesa que con la parte de documentación previa a crear una historia es la que más disfruta de todo el proceso: “Me lo paso muy bien porque es como si te dieran un puzle de 5.000 piezas”. Reyes explica el título del libro: “África era operadora de radio soviética y se les llamaba violinistas porque recorrían distancias kilométricas y llevaban su radio en una funda como fi fuera una funda de violín, además manejaban con los dedos los botones, las clavijas…”.

¿Le gustaría a África de las Eras leer este libro? Reyes responde rotundamente: “No le gustaría nada porque estamos contando cosas de ella. Seguramente me mandaría matar o algo de eso”.

Reyes Monforte: de periodista a escritora

Antes de ser escritora, Reyes Monforte fue periodista y comenzó su carrera profesional de la mano de Luis del Olmo en el programa ‘Protagonistas’: “Hice un máster y entré en el equipo de Luis del Olmo, que fue mi padrino de boda y mi padrino profesional. Fue mi maestro y recuerdo que me levantaba a las cinco de la mañana y nunca me he levantado tan contenta para ir a trabajar”.

Su transición a la escritura de novelas fue en uno de los programas que presentaba en la radio, cuando escuchó una historia que le inspiró a escribir su primer libro “Un burka por amor”: “Gracias a esa historia escribí este libro que llegó a ser la serie de televisión más vista de 2009”.

¿Qué objetos personales esconde ‘La Caja’ de Reyes Monforte?

En esta sección los invitados abren una caja para descubrir su contenido, un objeto que les traerá buenos recuerdos. La primera caja escondía un libro: “Es ‘Crimen y castigo’. Este libro, cuando era muy pequeña, mi padre tenía una biblioteca extraordinaria y le cogí este libro para ir al colegio y me lo pilló una monja y llamó a mi padre. En aquel momento no había leído Dostoyevski, pero ahora no paro de leerlo”.

En la segunda caja se encontraba un reloj de arena: “Los colecciono porque son una metáfora de la vida, porque la vida se da la vuelta y tienes que volver a empezar una y otra vez. Me dan muy buen rollo los relojes de arena, creo que tengo más de 50”.

La última caja contenía una matrioshka: “Esta matrioshka viene de la Unisón Soviética y es una preciosidad. Me gusta la idea porque siempre esconden algo”.