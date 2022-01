Pepe Domingo Castaño, en TRECE: de sus orígenes como oficinista a escribir un libro que “no iba a publicar"

"La azotea de medianoche" te trae el mejor entretenimiento, cada noche, en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este miércoles, a uno invitado muy especial: Pepe Domingo Castaño. Comenzaba su entrevista hablando de su libro ‘Hasta que se me acaben las palabras’: “Lo hice en un momento que no estaba bien, estaba aburrido de lo que hacía… la primera parte la escribí hace 20 años. En ese momento no estaba a gusto. Normalmente, escribo versos, y esta vez me puse a escribir y me salió casi el libro entero. Me había olvidado, lo consideré tan malo que no pensé que nadie lo pudiera publicar”.

‘Hasta que se me acaben las palabras’ ha agotado su primera edición en tan solo dos días, una alegría para Pepe Domingo Castaño, ya que todo lo vendido va para Cáritas y Fundación Aesleme. Además, Pepe Domingo pondrá de su parte: “Si puedo, todo lo que se recaude… pondré lo mismo para estas dos asociaciones. Soy tan feliz, que creo que hay que pagarlo y la mejor forma de dar a la vida, por todo lo que te ha dado, es dar a los demás”.

La relación de Pepe Domingo Castaño y Julio Iglesias

Pepe Domingo Castaño tiene un pasado como cantante y Julio Iglesias le ha escrito el prólogo: “A Julio le gusta el vino y siempre me dice que cuando vaya a comer con “los cabritos” con los que como todos los viernes en una excursión gastronómica al grito de “viva la vida” y Julio siempre me dice que, cuando bebamos un vino bueno, que le mande una foto. Una vez se la mandé y le comenté lo del libro y que uno de los capítulos se lo iba a dedicar. Cuando lo escribí se lo mandé y me mandó una respuesta muy bonita de cómo me quería. Le pedí que me escribiera el prólogo”.

Esta semana el cantante Julio Iglesias ha entrado en COPE sorprendido a su amigo Pepe Domingo Castaño: “¿Tanto puede quererme la gente? La gente suele ser bastante justa, me estoy llevando unas sorpresas tan maravillosas”, comenta Pepe Domingo sobre la acogida que ha tenido su libro. ‘Hasta que se acaben las palabras’ repasa la vida, radio y televisión que ha hecho el presentador: “¿Quién soy yo para escribir unas memorias? Me parece pretencioso, no son memorias, son vivencias que necesitaba sacar”.

“Yo no iba a publicar esto”

Pepe Domingo Castaño relata cómo decide sacar este libro a la luz: “Yo no iba a publicar esto. El libro estaba escrito a la mitad, lo había olvidado porque pensaba que era muy malo. Un día con Juanma Castaño o Alcalá, le comenté que tenía escrito esto, que se titulaba “Callejón de dos salidas” por un callejón que hay en mi pueblo. A los pocos días recibo un correo de un señor que está relacionado con el mundo editorial que me decía que el que tiene que decidir si el libro es bueno o malo soy yo. Se lo mandé, me convenció, y me sorprendió que a los tres días me mandó una carta diciendo que tenía en las manos un bestseller y me pidió que si lo publicaba tenía que ampliarlo. Yo no sabía qué hacer porque ahora soy muy feliz y no me sentía cómo en aquel momento. Hace dos años se lo mandé y ya está en la calle”.

Pepe Domingo Castaño es un profesional de la radio con mucha humildad y una larga trayectoria a sus espaldas que cuenta cuál es el secreto de su éxito: “La única manera de triunfar es creérselo. Estar seguro de lo que has elegido y no venirse abajo nunca. Hay muchos trenes, solo hay que coger el adecuado. Se cerrarán muchas puertas, hay que insistir. Cuando me fui a Madrid o Santiago pensaban que estaba loco, ahora nadie lo piensa. Me llamaban loco, ya no me llaman loco. Es un orgullo sano, no es fácil, pero cuando lo consigues es una felicidad tan grande…”.

Pepe Domingo Castaño viene de una familia humilde, con doce hermanos, donde su padre, desafortunadamente, no llegó a verle cumplir sus sueños, pero su madre siempre le acompañó en todos y cada uno de sus pasos hacia la “felicidad” trabajando de lo que siempre había soñado. El presentador cuenta en ‘La Azotea’ de TRECE sus orígenes: cómo era su infancia, cómo llegó a presentar un programa de radio tras renunciar a su trabajo o cómo fue número uno con temas como ‘Neniña’ o ‘Motivos’ y por qué lo dejó.

Los compañeros de Deportes COPE sorprenden a Pepe Domingo Castaño

Estas son algunas de las cosas que han comentado sus compañeros: “Pepe le cae bien a todo el mundo. Lo mejor de él es que es original. Es una suerte tenerle al lado cada fin de semana. Le admiro y respeto profundamente. De Pepe se aprende e intentas copiar a ver si se te pega algo. Son 20 años currando juntos y no ha pagado nunca ni un café. No le han dado ni un solo premio, pido que se le premie por su carrera”. A todos estos comentarios Pepe responde: “Todos los años les invito, a todo el equipo, a lo que quieran en las fiestas de la Paloma, es mentira. También lo de los premios, el que más ilusión me hizo es el primer premio Onda. No eres nadie en la radio si no tienes un premio Onda, pensaba, y lo tenía. El segundo me lo dieron pasados 21 años, eso significa que supe aguantar y me lo dieron por la originalidad en la publicidad en la radio”.