¿Pagamos muchos impuestos en España? Ignacio Ruiz-Jarabo responde a todas tus dudas en TRECE

"La azotea de medianoche" ha abierto sus puertas en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este miércoles, un invitado muy especial: Ignacio Ruiz-Jarabo. El economista e exdirector de la Agencia Tributaria ha comenzado la entrevista hablando de nuevo libro ‘Impuestos o libertad’: “La hernia fiscal que nos estrangula a todos es los impuestos porque son muchos. Un impuesto es una pérdida de libertad porque se impone obligatoriamente. Igual que es una pérdida de libertad, las normas de tráfico, pero son necesarias para vivir en comunidad. Pero, ¿a qué no aceptaríamos que las normas de tráfico regularan el color de pantalón que nos tenemos que poner? Pues debemos rebelarnos contra los impuestos excesivos. Un euro más de lo imprescindible es robarnos la libertad”.

¿Cuánto pagamos los españoles en relación con Europa? ¿Cómo están distribuidos los impuestos en las diferentes Comunidades Autónomas?: “Yo he acuñado un término, que todavía no está reconocida por la RAE, pero que son los “fiscofílicos”, que son los que tienen obsesión porque haya más impuestos. Estas mismas personas reconocen que en España hay personas que no pagan impuestos, un 25%, mientras que en Europa es un 8%... esto demuestra que los españoles que pagamos impuesto pagamos más que los europeos. Hay que rebelarse contra ello”. En cuanto a las Comunidades Autónomas, Ignacio Ruiz-Jarabo añade: “Gracias a que hay competencia en el mundo, puedes comprarte una televisión por un precio asequible. Hay una cosa que hay competencia fiscal que es dejar que los territorios tengan diferentes ofertas fiscales para los ciudadanos y esto es bueno porque los Gobierno deben esforzarse en que los impuestos sean los mínimos posibles. Y ahora resulta que el Gobierno quiere acabar con esto e impedir que aquellos gobiernos autonómicos que nos hacen la vida más fácil, como el de Madrid, quiere prohibirlo con un mandato unilateral”.

El prólogo del libro lo escribe Isabel Díaz Ayuso: “Los lectores pueden dudar si leer el libro total o parcialmente, pero lo que sí aconsejo es leer el prólogo. Es el espíritu de los que representa nuestra presidenta y es toda una declaración de intenciones. Por la vía Ayuso nuestro problema como contribuyentes tiene solución”. Ignacio desvela que el título de su libro, ‘Impuestos o libertad’, estás inspirado en el eslogan de la campaña de Ayuso.

“Este gobierno juega al parchís, mete una y cuenta diez”, apunta Ignacio al comentar la bajada n el paro de 86.260 personas: “Nos han vendido que el crecimiento del 5% es histórico, pero después de haber caído un 11%. No cuentan como parados los que están en ERTE ni a los autónomos que están en baja por actividad. Nos hacen trampas en el solitario”.

¿Qué es la presión fiscal?: “En España pagamos un 39% y en Alemania se paga un 41%. Pero la renta media de los alemanes es 42.000 euros y en España es 25.000. En España los impuestos son progresivos – pagas más en función de lo de ganas – y, sin embargo, los fiscofílicos piden que nuestra presión fiscal se iguale a la de los alemanes. Es como si en España quisiéramos que pagaran los mismos impuestos quién gana 25.000 y quien gana 50.000. Esto es lo que quiere el gobierno actual, igualar la presión fiscal a la europea”.

Ignacio Ruiz-Jarabo responde en ‘La Azotea’ de TRECE

En esta sección, el invitado ha respondido a algunas de las dudas de los espectadores. La primera pregunta era ¿Por qué cuesta tanto hacer la Declaración de la Renta?: “La Agencia Tributaria hace un esfuerzo enorme para ayudarnos y una de las cosas que hace es el manual anual. Pero las instrucciones tienen 1.400 páginas para un impuesto que pagamos todos. Es demasiado complicado, no se le puede exigir a un ciudadano leer este manual para cumplimentar la declaración. Está equivocadamente diseñada”.

¿Por qué Hacienda gana siempre?: “En materia fiscal el Estado tiene todos los derechos y el individuo no tiene más que obligaciones. Esto hay que cambiarlo. Es un drama que hace que las familias sufran”.

¿Por qué no suben los sueldos de forma generalizada?: “El Gobierno puede decidir los sueldos del sector público, peor en las empresas se acuerda con los trabajadores. Donde sí se decide cuando se suben los sueldos con un solo decisor es donde no hay libertad”.