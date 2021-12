María Rey en ‘La Azotea’ de TRECE: “Las balas del hemiciclo te recuerdan que la democracia es frágil"

"La azotea de medianoche" ha abierto sus puertas en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este lunes, a una invitada muy especial: María Rey. La periodista ha comenzado su entrevista contando cómo fue el cambio de pasar de Antena 3 a Telemadrid: “Me fui a la aventura porque estaba convencida que tenía que hacer un cambio. Llevaba 25 años en una empresa y te empiezas a sentir desubicada y me fui con la idea de dedicarme a otras cosas, detrás de la cámara. Surgió esta oportunidad y sentí que me tenía que subir al tren”.

María Rey pasó a formas parte de la plantilla de la cadena autonómica Telemadrid en 2018: “El papel de las televisiones autonómicas es muy importante porque dan informaciones poco rentables pero que hay que contarlas, las televisiones públicas siempre tienen un añadido compromiso. La televisión canaria está haciendo un extraordinario trabajo generoso, ofreciendo todas las imágenes para que no nos olvidemos de La Palma”.

Desde 1996 hasta 2016, María Rey fue corresponsal de la información parlamentaria en las Cortes Generales: “He vivido muchas cosas en el Congreso de los Diputados. Pasamos muchas horas y la vida del periodista parlamentario es muy dura, pasabas todo el día ahí. Yo recuerdo la etapa de Aznar que era muy difícil sacarle una palabra, se paseaba serio por el pasillo”, apuntaba y también desvelaba quién era el político que más contestaba a la prensa: “Zapatero. Su costumbre era comer en una mesa en el comedor donde se sentaba mucha gente. Era un presidente que siempre sonreía y el Gobierno no hablaba de crisis y le preguntábamos acortando la pregunta y diciendo “sidente crisis” para ver si había alguna reacción”.

María Rey opinaba sobre la calidad de nuestros políticos: “Siempre pensamos que todo lo pasado fue mejor y no es verdad, pero hay cosas que sí. Había una línea que no pasabas, cuando sabías que alguien estaba sufriendo en lo personal, había un mínimo de respeto. La gente se queja de que se ponen verdes y luego se toman un café, pero eso era fundamental porque hay unas bases de convivencia, siempre se sabía donde terminaba lo personal y empezaba lo político, era una línea que se está difuminando. No se dan cuenta cómo contamina la vida de la calle, estamos en la crispación más absoluta. Opines de lo que opines tienes que ser de unos y de otros. Me preocupa”.

En 2017, María Rey publicó el libro ‘Juego de Escaños’ sobre la crisis de la credibilidad política en España: “Cuando venían visitas, yo les contaba anécdotas. Hasta los 2000 las comunicaciones se hacían por telegrama, no había wifi. Eso también tenía que ver con la vida del ritmo político, cuando llegué al Congreso no tenía teléfono, había unas cabinas desde donde llamabas a tu medio y le contabas lo que había pasado. Las noticias te esperaban. Ahora, mientras está pasando ya te salta un tuit sobre ello. Y esto es lo que he intentado plasmar en este libro. Es cambio fue del bipartidismo más asentado al multipartidismo de cuando me fui”.

Además, la periodista, que ha pasado muchas horas en el Congreso, detalla la importancia de mantener ciertos detalles intactos: “Las balas que se ven en el hemiciclo te recuerda que la democracia es frágil. La mayoría de los que están ahí no vivieron ese momento y muchos de los que se siente ni habían nacido, pero es importante que alguien, de vez en cuando, recuerde que este lugar donde nos insultamos y gritamos es el esfuerzo de generaciones que han peleado y no queremos volver a la España de enfrentamientos y tiros”.

María Rey responde en ‘La Azotea’ de TRECE

En esta sección, ‘Tres a Raya’, tres personas que conocen muy bien a nuestros invitados o que son muy curiosos, formulan preguntas indiscretas. La primera pregunta para María Rey venía de la mano de Roberto Arce, ¿con qué presentador has estado más a gusto?: “Roberto nació en un plató, tiene una seguridad arrolladora, pero era nefasto para colocar las letras por el orden que marca el diccionario. Me encontraba muchas trampas en las entradillas de las noticias. Se confundía y en lugar de poner “la banda terrorista” me ponía “la banda terrosita” y no podía seguir”.

La segunda pregunta la formulaba Ricardo Rodríguez, jefe de Política de COPE, ¿Eres de las que echas de menos el bipartidismo?:“¡Qué difícil! Yo di la bienvenida al multipartidismo porque creía que hacía falta, pero llegado a este punto pienso que no hemos aprovechado la oportunidad. No lo hemos hecho bien. Resetearía y volvería a empezar, volvería al bipartidismo”.

Por último, Esther Jaén le preguntaba qué se siente al ser abuela: “Soy abuelastra, que es lo mismo que ser abuela, pero mejor. Siempre tendría que haber un bebé en la familia”.