Manuel Velasco se sincera sobre el divorcio de sus padres: "Fue terrible verles en una guerra mediática"

Este miércoles se ha subido a 'La Azotea' de TRECE el guionista, director de cine y teatro y escritor, Manuel Martínez Velasco. Durante el programa, el hijo de Concha Velasco y Paco Marsó ha presentado su primera novela, que lleva por título "Cosas que no debes hacer la noche antes casarte" y acaba de publicarse.

El libro es un diario en primera persona de Diana y narra las 24 horas que vive desde la despedida de soltera hasta después de la boda. El día antes del enlace, la protagonista se reencuentra con su expareja y desea hacerse invisible. El deseo se cumple y arranca así una comedia romántica. La cuenta atrás es esencial y en cada capítulo se marca el tiempo que queda para la boda.

Durante la entrevista, además de presentar su libro, el escritor ha sacado a relucir su faceta más personal y se ha sincerado sobre varios momentos que han sido cruciales en su vida. En primer lugar, ha ensalzado la figura de Paco Marsó como padre, asegurando que "fue muy buena persona y muy buen padre". "La gente se ha quedado con dos o tres titulares de un hombre que se equivocó en los últimos años de su vida, ¿hay alguien perfecto en el mundo? Yo no conozco a nadie, pero era muy buena persona", ha asegurado.

Por otro lado, Velasco ha recordado el momento en el que conoció a su padre biológico, y es que Marsó no lo era, aunque él lo considera un padre. "Yo de pequeño suponía que Marsó no era mi padre biológico porque en el cole algún niño me decía cosas y tenía ese runrún", ha recordado, aun así apunta que lo vivía "como algo natural" y pensaba que "en algún momento descubriría quién es".

"Llegué a estudiar cine y un día entro a darme clases Fernando Arribas, un director de fotos que admiraba mucho. Me puse a ver revistas de la época y blanco en botella y descubrí que era él, yo solo en la escuela de cine", ha narrado. Además, Manuel recuerda que esa noche llegó a casa a cenar y dijo "ha venido a darme clase Fernando Arribas. Me encanta", en ese momento decidió abrazar a Marsó y le dijo que no pasaba nada.

Por último, ha relatado uno de los momentos más complicados de su vida, el divorcio de sus padres, Concha Velasco y Paco Marsó. "El divorcio Marsó y mi madre, fue terrible, lo llevé muy mal. Tuve que ir a terapia porque no lo pude gestionar, fue tal el dolor que vivía", ha recordado. Además, ha hecho alusión a cómo se vivió la noticia en los medios de comunicación.

"Ver esos espectáculos en televisión, me parecía terrible ver a mis padres en una guerra mediática en la que todo el mundo participaba sin saber la verdad, el 90% que se decía no era así "vivo en casa sé lo que está pasando y no es esto, no es la verdad" fue la única época en la que dije me gustaría ser invisible. Decía "no quiero que mis padres sean famosos"", ha relatado en TRECE.