Manuel Campo Vidal sobre el debate de 1993, en TRECE: “Lo pasamos mal pero la ciudadanía ganó un derecho”

"La azotea de medianoche" te trae el mejor entretenimiento, cada noche, en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este lunes, a un invitado muy especial: Manuel Campo Vidal. El periodista, con 50 años de carrera, podría haber sido político: “Cuando llegó la democracia quería que fuera alcalde de Cornellá. No quería ser político de partido. Adolfo Suárez quiso que fuera candidato número 1 por Barcelona, pero a todos les dije que no porque el periodismo era mi vocación”.

‘Pasión por la comunicación’ es un documental que refleja los últimos 50 años de periodismo en España. Su hermano Luis ha dirigido este documental sobre la trayectoria profesional de Manuel Campo Vidal: “Este documental sale por la casualidad de que me hacen una entrevista muy larga y nos dieron la idea de hacer este documental. La Constitución tiene 44 años y hay que mirar atrás para conservar lo bueno y mejorar lo que se pueda hacer. He tenido suerte de trabajar en los medios, aunque también he estado en el paro, en un momento en el que en España pasaban muchas cosas”.

Mercedes Milá es una de las profesionales que ha compartido carrera con Manuel Campo Vidal: “Fue una buena promoción. En la Escuela de la Iglesia de Barcelona estudiamos juntos y tuvimos muchos profesores que nos influyeron para bien. Eres producto de tu vocación y de las personas con las que te encuentras”. Manuel relata cómo, gracias a una beca, estuvo un año en París lo que le convirtió en un periodista global.

Los orígenes de Manuel Campo Vidal

Manuel Campo Vidal es de Camporrells, un pueblo de Huesca donde vivió hasta que emigró a Barcelona: “Mis padres tenían claro que, en parte, íbamos a Barcelona para que pudiéramos estudiar. Esas familias tenían mucha voluntad de sacar adelante a sus hijos”. ¿Cómo vieron tus padres que quisieras estudiar periodismo?: “Me decía que eso era de artistas. No había ningún antecedente viviendo en el pueblo. Mi abuelo y mi padre eran suscriptor de La Vanguardia y vivía en un ambiente de información”.

“Siempre recuerdo que en nuestro barrio no hubo muertos, pero nos llegaban muebles. Había un baúl que no nos atrevíamos a abrir. Cuando lo abrimos había una colección del Capitán Trueno y siempre nos preguntábamos dónde estaba el propietario, porque era un niño”, recuerda Manuel de las inundaciones del Río Llobregat en el 62.

“En mi casa aprendí que este país no era una democracia”. Manuel Campo Vidal relata cómo se dio cuenta de que vivían en una dictadura cuando viajó a París a estudiar: “Yo veo mi primera campaña electoral y vi mi primer debate electoral. Yo ya era periodista y pensé que ojalá tuviéramos democracia y ojalá yo modere el primer debate electoral. 19 años después lo hice”.

Manuel Campo Vidal: moderador del primer debate electoral retransmitido por televisión

En 1993, llega José María Aznar y Felipe González en su primer cara a cara moderado por nuestro invitado en televisión: “Se me ocurrió a mí porque hacía mucho tiempo que lo estaba buscando y venía con aquella idea que traía desde París. Los dos dijeron que sí y empezamos un proceso de negociación. Lo pasamos mal porque no había acuerdo y no había manera de empezar. No se ponían de acuerdo en quién hacía el minuto verbal. Pero el debate se hizo y la ciudadanía ganó un derecho”. Después de este debate hay 15 años de parón y se recuperaron con Zapatero y Rajoy desde la Academia de la Televisión: “Les tengo un gran agradecimiento a todos ellos”.