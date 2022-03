Luis María Anson, sobre el Sáhara, en TRECE: “Pedro Sánchez aspira a presidir la Comisión Europea”

"La azotea de medianoche" ha abierto sus puertas en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este martes, a una invitada muy especial: Luis María Anson. El periodista ha comenzado opinando sobre la cesión del Sáhara Occidental a Marruecos por parte del Gobierno de España: “Espero que el presidente del Gobierno aclare algunas cosas en el Congreso de los Diputados. Hay una visión muy sagaz: en el 2024 hay elecciones a la Comisión Europea y Borrell está allanando el camino para que Sánchez pueda presentarse. Francia es clave en estas elecciones y uno de los pasos que ha dado es complacer a los europeos, como ya lo hizo el presidente de Estados Unidos. Es posible que esta sea la explicación”.

Luis María Anson dirigió el diario ABC entre 1983 y 1997, fundó La Razón en 1998 y El Imparcial en 2008: “Ahora me informo con el móvil. Llevo dos móviles para que no me falle uno. Me sigue gustando coger el periódico y pasar las hojas, pero en estos momentos mi vía de información es el teléfono”. El periodista considera que el periodismo ha mejorado con la ayuda de la tecnología y la inmediatez, aunque advierte del intrusismo profesional de aquellos que no conocen la deontología profesional.

El fundador de ‘La Razón’ fue corresponsal de guerra: “Si tuviera menos edad estaría en Ucrania, porque hay que estar allí para enterarte de algo. En las guerras, tanto unos como otros, mienten como fieras. Fui corresponsal de guerra cuando nos costaba mucho: he hecho siete veces la Guerra de Vietnam, dos Camboya, las dos guerras de Israel y mi primera guerra fue la Guerra del Congo. Hoy es más fácil porque los periodistas se ayudan entre ellos, se crean tribus”.

¿Qué objetos personales esconde ‘La Caja’ de Luis María Anson?

En esta sección los invitados abren una caja para descubrir su contenido: un objeto que les traerá buenos recuerdos. El interior de la primera caja escondía una fotografía enmarcada de Luis María Anson con el Papa Juan Pablo II: “Estuve tres cuartos de hora hablando con él. Hablaba español con dificultad y había sido actor y se le notaba mucho. Era un hombre excepcional. Ha sido uno de los grandes papas del siglo XX”.

En la segunda caja había una portada del ABC: “Esa portada dio la vuelta al mundo. Un periódico monárquico publicó la portada con seis dictadores del Oriente Medio y se titulaba “las dictaduras familiares del Golfo no pueden ser mantenidas por los soldados del mundo libre” en 1990. Hay monarquías que son dictaduras. Si me preguntas si prefiero monarquía o repúblico no es intelectual. Si me das a elegir entre la república de Finlandia o la monarquía de Arabia Saudí, prefiero república. Si me das a elegir entre la monarquía noruega o la república de Pinochet, prefiero monarquía… depende del contenido”.

Luis María Anson responde en ‘La Azotea’ de TRECE

En esta sección, el invitado responde a tres preguntas indiscretas formuladas por tres personas muy curiosas. La primera pregunta viene de la mano de Julián Quirós, director de ABC: “¿Por qué no has publicado tus memorias?”: “Julián Quirós es un gran poeta y voy a presentar el libro dentro de un par de meses. Lo recomiendo. Sobre la pregunta… el 80% de las cosas de interés que conozco las he conocido en el off the record. Las personas que se dedican a hablar de las conversaciones privadas tienen poco recorrido en nuestra profesión. Ni las debo ni las voy a contar”.

La segunda pregunta la formulaba Cristina López Schlichting, ¿Cuál crees que es el futuro de la monarquía en España?: “Vivimos en una democracia pluralista plena y dentro de esta monarquía de todos están los que no quieren la monarquía. Pasar de una dictadura a un sistema de democracia sin que hubiera sangre es algo que causó la admiración mundial y no se ha sabido defender. Don Felipe es muy prudente y si hubiera salido a salir a defender a su padre hubiera salido también de la neutralidad. La actitud de Don Felipe significa que en las encuestas está en un 70% de popularidad. La monarquía tiene un gran peso en la sociedad española”.

Por último, Esther Jaén preguntaba por el tiempo de vida que le queda a la prensa de papel: “Es una pregunta muy complicada. Creo que el papel del periódico se ha terminado porque están los periódicos digitales. Lo que queda es la valoración de las noticias y la opinión. Si esto se hace bien, permanecerá. Cuando nació la radio decían que terminaría el periódico de papel, y cuando nació la televisión decían que terminaría el periódico y la radio… y ahí siguen”.