El juez José Antonio Vázquez Taín se emociona en TRECE: “Había que hacer justicia a las mujeres”

"La azotea de medianoche" te trae el mejor entretenimiento, cada noche, en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este jueves, a un invitado muy especial: José Antonio Vázquez Taín. El juez, aunque parezca extraño, se sube a la azotea en calidad de director de documental y es que, el martes 18 de enero, estrena ‘Peregrinas’: “Aunque es un documental ejerzo de juez y de historiador. Había que hacer justicia a las mujeres. Siempre tenemos la imagen del hombre que hace el Camino de Santiago y me di cuenta de que hay más mujeres que hacen el Camino. Me pregunté cómo eran durante la Edad Media, me llevé una sorpresa impresionante. Incluso en los momentos más duros de la Edad Media, la mayoría eran mujeres”.

José Antonio se emocionaba al visionar, junto a los espectadores de TRECE, un avance del documental: “Está lleno de sensaciones humanas y entrevistar a cualquier peregrina te emocionaba. Hay de todas nacionalidades. Te transmiten tanta emoción que llegas a pensar que los hombres, quizá, no sentimos tanto. Es un documental que hay que ver”.

“Del Camino de Santiago conocemos los tópicos, la publicidad, pero no conocemos la realidad”, así describe el juez Taín su interés por este recorrido: “El Camino de Santiago tiene sus luces y sus sombras, como el alma humana”. El su último libro ‘Más allá y más arriba' realiza un tributo a los restos del apóstol Santiago.

Los orígenes de José Antonio Vázquez Taín

Son muchas las facetas que posee, director de documental, historiador, juez y tertuliano de televisión: “Todas las facetas están relacionadas. Vengo de una familia muy trabajadora y todo tiene el mismo sentido que es intentar que el mundo sea mejor. Por eso me hice juez, aunque luego me di cuenta de que lo único que podía hacer era intentar que, los que caigan dentro de mi paraguas, no les llueva encima. Y el tema de tertuliano es acercar la realidad a la gente la justicia. Ser historiador es porque nos da la respuesta a los problemas que cometemos ahora”.

José Antonio Vázquez Taín es uno de los jueces más populares de España. Destinado en 1999 al Juzgado de Villagarcía de Arosa, Taín destacó por su persecución al narcotráfico: “Llegué de rebote. Cuando llego, decidimos dar un paso adelante y romper con el narcotráfico y la corrupción política. Llegaron a decir que la droga la subíamos nosotros a los barcos. Creamos un sistema del que los resultados están ahí, todos los grandes narcos se fueron a la cárcel”. Gracias a José Antonio Vázquez Taín en 2003 se capturó el mayor alijo de cocaína del siglo de Galicia.

El juez Taín ha recibido apelativos como “el Garzón gallego” o “el Robin Hood de Villagarcía”: “Yo necesito decir que cuando les hablan de la justicia les están mintiendo. Lo que aprendí en Villagarcía, cuando levanto tantos cadáveres, ¿nadie les dijo a estos niños a qué se arriesgaban? No quiero que alguien me diga“tú que sabías tanto, tendrías que habernos avisado”. Eso es lo que me hace venir a la televisión y decir que no es oro todo lo que reluce. Arriésgate por algo que sea noble. Lo estamos viendo en esta sociedad tan egoísta e individualista. He visto muchos muertos y no merece la pena”.

“Soy el juez más sancionado de España”, responde a la pregunta de si ha recibido presiones por hablar claramente en los medios de comunicación: “De vez en cuando te mandan un mensajito de que tienes que asumir un riesgo por ir a los medios. No puedes ser cobarde después de lo que he vivido. Si por decir lo que pienso me van a sancionar, pónganse a la cola”.