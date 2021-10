José Manuel Parada se dirige a Isabel Pantoja en ‘La Azotea’ de TRECE: “Tengo el mismo teléfono"

"La azotea de medianoche" ha abierto sus puertas en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este lunes, a un invitado muy especial: José Manuel Parada. El mítico presentador de ‘Cine de Barrio’ ha llegado a TRECE para presentar su espectáculo ‘Una Tournée de Barrio’: “Fue muy bonito, estuvo mucha gente de la profesión a acompañarme. Hace unos cuantos años tuve el honor de abrir las puertas de los estudios de COPE, fui el primero en pisar esta casa y me ha hecho mucha ilusión. Hacía las noches de COPE y no lo olvidaré nunca porque hacía un frío horroroso, fue el primer programa que se hizo en esta sede”.

‘Una Tournée de Barrio’ se estrenó este domingo en Madrid después de hacer más de 80 bolos por toda España: “No sabíamos qué iba a pasar. La gente tenía miedo al contagio y hemos visto la evolución. De un día a otro aumentaban los espectadores. ¿Qué tienen esas canciones que llevan 40 años y se las conoce? Cuando estábamos en los pueblos, en las primeras filas se ponen los jóvenes y se conocen todas las canciones. Era una música muy buena y los críticos no las trataban muy bien”.

A José Manuel Parada se le recuerda por ‘Cine de Barrio’: “Siempre el barrio está conmigo. Era el programa más visto del fin de semana y esto no ha vuelto a ocurrir. Creo que era el momento de hacerlo para rendir el homenaje a esos actores. No era lo mismo ver una película de Rocío Dúrcal con ella allí merendando conmigo y cantando en directo. Los artistas, cuando les llamábamos preguntaban qué vamos a merendar”.

José Manuel Parado presentó ‘Cine de Barrio’ desde 1995 hasta 2003: “Es el programa que más éxito me ha dado. Cuando llego a ‘Cine de Barrio’ estaba harto de hacer televisión. Había hecho muchísimos programas”. También recuerda a las grandes figuras con las que ha tenido el honor de trabajar: “La Jurado era un ser excepcional. Cuando empecé a hacer los programas de copla. Como la Jurado no podía, lo presenté con la Pantoja y la gente me criticaba porque había que ser de una y de otra. Y con la Pantoja fue un placer trabajar, era muy puntual. Un programa que hice con la Jurado no tiene final porque se estaba cambiando el moño y los cámaras se marcharon”.

La relación de José Manuel Parada con Isabel Pantoja

El presentador ha querido sincerarse y dedicarle unas palabras a la tonadillera: “Me dio mucha pena cuando vi que tenía problemas con sus hijos. Creía que era una madre excelente y pensé que lo estaría pasando fatal. La llamé y tuvimos unas bonitas conversaciones y un día dejó de coger el teléfono. Yo la he querido mucho, ahora no puedo decirlo porque no tenemos trato. No tengo nada en contra de ella, me parece una gran artista, le tengo un respeto tremendo, pero ha decidido encerrarse en Cantora. No le he hecho nada malo, se ha enfadado con el mundo. Yo tengo el mismo teléfono, si quieres algo llámame que sigo en el mismo sitio y en el mismo lugar”.

Además de una bonita entrevista, José Manuel Parada ha participado en unos juegos propuestos por María y Antonio donde ha tenido que adivinar cuándo dijo los titulares que le han propuesto. También ha recibido la llamada sorpresa de Eulalia Teixidor, personaje del programa ‘La radio de las sábanas blancas’. Por último, Parada ha realizado un plato de cocina vanguardista con los ingredientes de un cocido.