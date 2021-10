Jaime Peñafiel relata en ‘La Azotea’ de TRECE sus encuentros con la Reina: “Letizia, te tengo mucho afecto"

"La azotea de medianoche" ha abierto sus puertas en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este jueves, a un invitado muy especial: Jaime Peñafiel. El periodista ha comenzado con un análisis del desfile de las fuerzas armadas en el Día de la Hispanidad. “Me gustaría dejar bien claro que, Letizia es la consorte de Felipe. Ha estado muy bien el desfile. Yo soy muy admirador de la Reina de Inglaterra, es la reina por excelencia. Ella, en el besamanos, para aguantar tanto tiempo separa las piernas para repartir el peso y aguantar muchas horas".

“Hay una cosa que no me gusta, que la gente haga reverencia. Nadie debe reverenciarse ante nadie, no me gusta. El rey Juan Carlos me contaba que una señora hacía tantas reverencias que se enredó en el traje de noche y se cayó, era una reverencia muy profunda. Cuando hay una confidencia, la guardo, en eso soy inflexible”, añade el periodista.

Una de las grandes ausencias en este día de la Fiesta Nacional ha sido la princesa Leonor, que se encuentra estudiando en Gales: “Se ha liberado de su madre, estaba muy enmadrada. Le pasaba como a su padre con Sofía. Tiene que espabilarse. Ella tiene su personalidad y creo que le va a servir mucho. No sé si llegará a ser reina porque el mundo está en una evolución continua”. A raíz de este comentario, Jaime Peñafiel opina sobre el futuro de la monarquía en España: “A mí me gustaría que quedara. A pesar de todo lo que ha ocurrido con el Rey Juan Carlos, prefiero la monarquía a una república con este presidente que tenemos que es lo peor que ha tenido España, es un caudillo. A estas alturas, después de haber sufrido los 40 años de franquismo, que nos encontremos con otro caudillo…”.

Otra de las imágenes más destacadas de la jornada han sido los abucheos al presidente del Gobierno: “Nunca he oído tantos gritos contra él. Él aguanta todo. Lo que ha sido muy violento es el encuentro del presidente con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Como ahora no se da la mano, no se puede hacer un feo, pero yo he estado pendiente del gesto de ella y ha sido muy desagradable, encontrarse con ese individuo”.

“Juan Carlos está muy mal. Felipe, léete la Constitución”

Pocos días antes de la celebración del Día de la Hispanidad una autora francesa, Leurence Debray, publicó su libro ‘Mon Roi déchu’ con la biografía autorizada del Rey Juan Carlos donde mostraba su deseo de volver a España. Jaime Peñafiel hablaba sobre este tema: “Tiene que volver – saca la Constitución Española y lee uno de sus artículos – los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional. Este es el artículo 19, que lo lean todos los que han colaborado en echar al rey de España”. Pero, si el rey Juan Carlos pisa territorio nacional, ¿a dónde iría?: “Ese es el problema. A la Zarzuela no le van a permitir ir. Dicen que las dos hijas están dispuestas a comprarle un piso a su padre. Es la primera vez en la historia en la que un hijo echa a su propio padre de su casa. Juan Carlos está muy mal. Felipe, léete la Constitución”, y añade, “Juan Carlos, que yo sepa, no ha cometido ningún delito. Recibir donaciones no es un delito, el delito es no declararlo, pero él ha regularizado con Hacienda las presuntas deudas que tenía”.

“Letizia, te tengo mucho afecto y respeto. Nadie me va a utilizar contra ti ni lo voy a permitir”

Una de las cosas que Jaime Peñafiel ha afirmado es que la nieta de un taxista no puede ser reina de España, refiriéndose a Letizia: “La reina Letizia ha cambiado bastante. Ella se enfrentó a mí porque decía que me había metido con su abuelo porque decía que era taxista. Ella pensaba que yo lo decía con segundas y lo digo con mucho respeto. Una vez me monté en un taxi y el taxista me reconoció y me contó que estaba montado en el taxi del abuelo de la reina Letizia porque le compró la licencia”. Para terminar, Jaime miraba a la cámara y le dedicaba un mensaje directo a la Reina consorte: “Letizia, te tengo mucho afecto y respeto. Nadie me va a utilizar contra ti ni lo voy a permitir”.

“Pedro Sánchez no apoya la monarquía, quiere cargársela y ser jefe del Estado. El rey reina, pero no gobierna. Felipe es una bellísima persona, debe estar sufriendo mucho porque está a merced de un individuo como Sánchez”, apuntala el periodista.

Jaime Peñafiel se pronunció sobre la fotografía que publicó de Franco ya fallecido: “Eso arruinó mi vida. Un día me llaman por teléfono, era una persona muy cercaba al equipo de Franco. Cojo un avión a Alicante y entro al hotel. Me encuentro en un rincón a esta persona. Empezamos a hablar, me decía que Franco me tenía mucho aprecio. Se mete la mano en el bolsillo y saca un sobre. Lo pone en la mesa y me muestra la fotografía. Me encontré a un Franco desnudo, lleno de tubos con sangre que iba y venía. Me quería vender las fotos y me pide una millonada, como 5 millones. Llegué a un acuerdo con él y cuando se publican se arma una grande. A la gente le desagradó. El marqués de Villaverde me acusó de haberle robado las fotos. Me procesaron. Prometí no desvelar nunca el nombre de la persona que me las vendió. Fue un documento excepcional porque se mostraba hasta donde se manipuló la agonía de un hombre”.

La vida de Jaime Peñafiel

“Yo soy nieto de un magistrado y quería que yo fuese juez, pero a mí me gustaba el periodismo. Me vine a Madrid y después me fui a Navarra para estudiar periodismo por segunda vez. Además, fui minero durante dos años. Yo soy claustrofóbico, si hay alguien en el ascensor no me monto. Fue una gran experiencia, pero no repetiría”, comienza a relatar Jaime Peñafiel.

El periodista también fue corresponsal de guerra y trabajó en COPE durante 15 años con Encarna Sánchez: “Cuando me fichó se presentó en mi casa y llegamos a un pacto. Le dije que si un día nos faltamos el respeto yo me levantaba y me iba. Había días que yo veía a su productor llorar porque les rompía los guiones. Fui testigo de cosas muy desagradables. Con Antonio Herrero estuve también y fue fantástico. Esta es mi casa”.