La historia de Jony: “Vivía en la calle y pasaba la Nochevieja viendo a Ibai con el wifi de un hotel cercano”

"La azotea de medianoche" te trae el mejor entretenimiento, cada noche, en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este lunes, a un invitado muy especial: Jony y su inseparable perrita Duna. 11.000 euros era lo que necesitaba Jony para volver a tener un hogar y gracias a su esfuerzo consiguió ese dinero. En ‘La Azotea’ hemos conocido su historia: “Venía de un consumo de drogas, no pagué el alquiler y me cambiaron la cerradura. Me quedé en la calle, seguía consumiendo y poco a poco empecé a ir a un centro de día. Allí te daban desayuno y podías cargar el móvil. Allí me dejé convencer, además que me encontré un libro que me ayudó mucho ‘La conquista de la voluntad’… empecé a leer mucho, leía un libro a la semana”, así comenzaba Jony su relato.

Jony también asegura que se ha encontrado con gente muy solidaria que le ha ayudado durante esta etapa de su vida: “En la calle pedía, luego vendía postales, abanicos, gorros… y empecé a buscarme la vida. Tenía que comer. En el momento que dejo de consumir quiero separarme de la gente”. Al estar con su perrita Duna no podía dormir en albergues: “Con la lona de plástico hace efecto invernadero y tienes hasta calor por la noche”.

Jony consiguió ganar 1.000 euros al mes gracias a sus retransmisiones a través de la plataforma de Twitch. ¿Cómo lo consiguió?: “Tenía mi teléfono y era usuario de Twitch, me conectaba al wifi del hotel que tenía al lado. He pasado las últimas Nocheviejas con Ibai escuchando las campanadas. Un día conocí a un chico que hacía streaming por la calle, iba con su cámara grabando y descubrí ese tipo de contenido. Pensé que podía hacerlo yo”. El canal de Twitchde Jony, ‘Viviendoenlacalle’, cuenta con más de mil suscriptores y casi 47.000 seguidores: “Lo mismo hablaba de las drogas o la vida en la calle o enseñaba cómo hacía una tortilla en un camping gas”.

En ‘Viviendoenlacalle’ cuenta su historia personal y también habla de problemas de los ciudadanos de a pie: “Yo sabía que iba a fracasar porque son muy pocos los que viven de Twitch”. Pero Jony, a pesar de la dificultad, Jony consiguió el dinero que necesitaba para volver a tener un hogar: “Estaba ganando mil euros al mes, pensé que en unos meses tendría un colchoncito y podría irme a vivir a una casa. Me hicieron algunas entrevistas en medios y me llegó una alerta de que me habían donado 500 euros. La persona que me lo donó me preguntó cuánto me faltaba y me lo dio en bitcoin. Cuando entré a la casa… no tengo palabras para describir ese momento”.

“Se ha creado una comunidad muy guay en torno a una misión que era salir de la calle. He conocido a algunos espectadores que me hablan por redes”. Esta es la historia de Jony, quien ha dado un giro a su vida gracias a sus retransmisiones por internet.

Además, Jony utiliza su canal para ayudar a otras personas que se encuentran en la misma situación por la que él ha pasado: “Yo llevaba poco tiempo en la calle y un día me tiraron todas mis cosas a la basura. Ese día llovía y pasé toda la noche tiritando. A la mañana siguiente pasó una excursión de chavales y una niña se dio la vuelta y me dio su bocadillo y dos euros. Me quedé de piedra”.