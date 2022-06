Encarnita Polo, en TRECE: su conexión con Beyoncé, un mensaje de Parada y sus grandes éxitos

"La azotea de medianoche" ha abierto sus puertas en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este jueves, una invitada muy especial: Encarnita Polo. La cantante es considerada “la primera reina del pop” y la entrevista comenzaba con un mensaje de Karina que le preguntaba por su estado de salud: “Nos conocemos desde hace muchos años y siempre nos hemos llevado muy bien porque es muy cariñosa. Estoy bien, gracias a Dios, tuve unos percances, pero estoy bien”. Encarnita superó un cáncer de mama en 2014: “Fui muy positiva. Aconsejo tomarlo un poco en broma porque si no es horrible”.

Encarnita nació en Sevilla, en una familia con ocho hermanos, y con diez años gana su primer premio en un concurso radiofónico: “Cuando me preguntaba que qué quería ser de mayor, yo siempre decía Juanita Reina”. A sus 12 años, el padre de Encarnita fallece: “Por eso soy artista, porque si no hubiera muerto seguro que no lo hubiera sido. Él no quería que fuera artista, no le gustaba”. En este momento fue cuando Encarna viajó a Barcelona con su madre para comenzar su carrera artística sobre los escenarios.

En 1964, Encarnita gana en Italia un concurso de canción y el resto es historia: “Fue una época donde tuve mucha suerte”. La canción de ‘Pepa Bancera’ fue uno de sus grandes éxitos: “Yo me encontré a Lola Flores en el aeropuerto y le dije que canté esta canción suya para hacerle un homenaje. Le hizo mucha ilusión y nos hicimos muy amigas”. Este tema tuvo tal éxito que eran muchos los que pensaban que Encarnita se llamaba Pepa.

‘Paco, Paco, Paco’ fue otra canción que revolucionó el mundo de la música. Encarnita se casó con Francisco, su marido, con el que tuvo una hija: “Él era muy buen músico, pero no era buen marido. No era para casarse ni para tener una hija y salió mal. Yo me casé muy enamorada y con los años me he preguntado de qué me enamoré de este señor porque no tenía nada importante para mí”. Encarnita destaca lo importante que es para ella su hija Raquel, por la que se ha ido a vivir a Ávila. En 1997, Encarnita cantó con Loco Mía: “La letra era totalmente dirigida a mi exmarido. Estos chicos me apoyaron mucho. Todo lo que canto tiene algo que ver con mi vida”.

El mensaje de José Manuel Parada a Encarnita Polo

El mítico presentador ha querido estar en ‘La Azotea’ de TRECE para recordar cómo le recibió al llegar a Madrid y para pedirle que recordara una anécdota en la que “por ir a misa te robaron las pertenencias”. Encarnita desveló qué sucedió ese día: “Entraron varias veces. Una vez llegué y tenía la puerta blindada en el suelo. Nunca los pillaron y eso que la policía estaba en la acera de enfrente. Les robaron a varios vecinos”. Encarna, hace poco, quiso hablar tras ser víctima del caso de las preferentes: “El dinero siempre se me va, aunque luego recuperé parte. En mi vida me he dado cuenta de que el dinero no tiene importancia, al final se sale”.

El vídeo viral de Beyoncé

Gracias a un vídeo viral de Youtube, la canción de ‘Paco, Paco, Paco’ volvió a la primera plana en 2009: “Gracias a esto, el disco se siguió vendiendo en Nueva York. Yo no lo esperaba. Fue casual, un chico que hizo este vídeo para un amigo. Cuando Beyoncé llegó a España le preguntaron si quería conocerme, pero no tenía tiempo”.

Después de todos estos éxitos y una larga carrera sobre los escenarios, una de sus grandes ilusiones sería colaborar en un programa de radio: “No quiero ser la estrella del programa, quiero colaborar y me gustaría estar en un magazine divertido”. Dale al PLAY para escuchar la entrevista completa.