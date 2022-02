Emiliano García-Page, en TRECE: su hermano gemelo, su primer baño en el mar y su pasión por Springsteen

"La azotea de medianoche" te trae el mejor entretenimiento, cada noche, en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este jueves, a uno invitado muy especial: Emiliano García-Page. Presidente de Castilla-La Mancha ha comenzado su entrevista confesando ser un gran fan del ‘Boss’, Bruce Springsteen, aunque también escucha gregoriano en la ducha y, actualmente, flamenco. También ha confesado ser una de esas personas que poco a poco las series, un capítulo al día.

Como no podría ser de otra manera, y ligados a la actualidad, Emiliano García-Page ha expresado su opinión acerca de lo que sucederá el domingo en las elecciones de Castilla y León: “El problema que se produce es que de cada 2 de cada 3 votantes van motivados por el voto local. Esto hace que el nivel de participación sea la gran incógnita. Yo creo que el escenario de Gobierno va a ser más difícil que el que hay”. Además, hace una semana desde que se aprobó la Reforma Laboral y Emiliano considera que esta norma debería haber tenido un mayor grado de consenso: “Lo importante es que esté consensuada entre empresarios y sindicatos y ahí creo que ha salido muy bien. Es un poco decepcionante que no se haya llegado a un consenso político”.

Sobre la polémica de las macro granjas y el ministro Garzón asegura que se desconoce la realidad del país: “Son debates marcianos. Yo sé lo que era no tener carne en casa, el único que comía carne era mi padre porque estaba enfermo. Esto era porque no había producción, si quieres que haya consumo masivo de carne y pescado, y a precio asequible, tiene que haber un concepto industrial de la ganadería que es lo que hay”. Emiliano considera que “hay que acabar con la demagogia” y asegura que la calidad está asegurada en España.

El lado más personal Emiliano García-Page

En ‘La Azotea’ hemos abierto el álbum de fotos del presidente de Castilla-La Mancha comenzando con una foto, junto a sus padres y su hermano gemelo: “Me bañé por primera vez en el mar a los 15 años, en Cullera. Vi el mar por primera vez en Vigo. Siempre he vivido en un bajo en Toledo y no sabía lo que era un segundo piso. En Cullera alquilamos un piso en un octavo piso y estábamos impresionados, mirábamos por el balcón todo el tiempo. Todos los días de reflexión, antes de las elecciones, me iba a Cullera”. A Emiliano le gusta ojear las fotos y retiene bien la información.

La siguiente foto le muestra sobre una bicicleta en el pueblo de su madre y otra junto a su hermano gemelo: “Hay fotos de bebé que no sé quién es quién. Mi hermano ligaba más. Mi hermano dice que lleva muy mal ir a algún sitio y que se le cuadre la Guardia Civil. Siempre hemos hecho lo mismo, hemos estudiado lo mismo… nos han confundido mucho. Es una cosa muy rara. Los que somos gemelos no sabemos lo que es no serlo y además nos parecemos mucho. Sobre cualquier cosa, yo sé lo que contestaría mi hermano. Con mi hermano, no me he sentido solo en mi vida. Eso de saber que tienes uno como tú…”, relata Emiliano con cariño.