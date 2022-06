Dvicio reacciona por primera vez a un videoclip que nunca había visto la luz, en TRECE: "No me lo creo"

"La azotea de medianoche" te abre sus puertas cada noche en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este lunes, unos invitados muy especiales: Andrés y Martín Ceballos, Alberto González, Luis Gonzalvo e Ignacio Gotor, más conocidos como Dvicio, se han subido a ‘La Azotea’ en TRECE para dar su última entrevista antes de subirse al escenario del CADENA 100 CONCIERTO 30 ANIVERSARIO. Este sábado 25 de junio estarán presentes en el Wanda Metropolitano de Madrid y nos han prometido en esta entrevista que tienen preparado un mix de lo de antes y lo de ahora, algo que han demostrado también al repasar su carrera musical desde que se dieron a conocer en 2014 con su tema ‘Paraíso’, que se hizo famoso en todo el mundo.

“Sentimos una emoción brutal, no solamente por tocar en el Wanda sino por tocar en Madrid, van muchísimos amigos a ese concierto”, han confesado a Antonio Hueso y María Ruiz, presentadores del programa. Y es que han recordado que una vez tocaron en el Bernabéu pero este va a ser el público más masivo en el que hayan tocado nunca. Y hasta han celebrado tener la misma edad que nuestra emisora, aplaudiendo esta coincidencia tan bonita que les va a servir a ellos también para celebrar.

‘El Laberinto’, el nuevo disco de Dvicio

‘El Laberinto’ es el nuevo álbum de Dvicio, que lanzaron el pasado mes de marzo y con el que están cosechando grandes éxitos. “Estamos muy contentos con la aceptación de la gente, ha sido un cambio en lo que veníamos haciendo, un disco que ha salido de dentro y la gente lo está aceptando con muchas ganas”, han comentado. “Queríamos saber lo que pensaban de esta evolución y está siendo alucinante la respuesta”, han dicho muy emocionados con la buena acogida que han tenido sus fans de este nuevo trabajo.

Incluso han comentado que en las firmas de discos la gente les da la enorabuena, escogiendo una canción distitna cada uno sin coincidir, prueba de que han disfrutado del disco al completo. “Es una insipiración para la gente, para ser ellos mismos, nosotros nos hemos atrevido. El otro día un músico me decía el mayor piropo: ‘tengo ganas de escribir, este disco me ha inspirado’. Es lo mejor que podemos sacar del disco”, ha expresado Andrés, su vocalista. “Vamos evolucionando, poco tenemos que ver con ese Dvicio que escribió ‘Paraíso’ hace 8 años”, ha añadido.





La inspiración de Dvicio en esta nueva etapa

Dvicio se ha fijado mucho en Imagine Dragons y Coldplay para este disco, escuchando muchas de sus canciones y sintiéndose identificados con estos dos grupos que tantos grandes éxitos han cosechado y creado. Además de otra banda llamada Need to breath que les mostró Pablo Cebrián y buscaron referencias para crear este disco llamado ‘El Laberinto’. “Este disco ha nacido para el Wanda”,han dicho entre risas, en referencia al concierto de este próximo sábado 25 en el que actuarán junto a otros 29 números uno de la música. “Laberinto es la búsqueda de estos años, es entrar en una industria que no conocíamos cuando empezamos e ir aprendiendo. Si las paredes son lo suficientemente altas, uno no ve lo que sigue y vamos siguiendo nuestra intuición y sentimos que hemos salido por ser nosotros mismos”, han expresado sobre el significado del nombre del álbum.

Las cajas que han descubierto Dvicio

Se conocen desde niños, por eso con la sección del programa ‘La caja’ se han quedado sin palabras al descubrir algunos recuerdos que han vivido juntos. Videoclips antiguos, making offs, incluso algo que pensaban que estaba ya más que enterrado, un videoclip que nunca ha salido a la luz grabado en el Retiro. “Las actrices las encontramos ‘in situ’ allí mismo. No sé cómo nos dejaron tocar allí”, han dicho. Y es que corresponden a las 3 maquetas que grabaron el año 2009 con ‘Tiempo límite’, el nombre de su primera banda antes de dar el salto en 2014 como Dvicio. Incluso han sacado juntos la medalla que les dieron en la 17ª edición de los Grammy solo por estar nominados. “Era alucinante llegar y saber que íbamos a Las Vegas. Dimos 7 premios al final, todo improvisado”, han recordado. Y, por último, la edición tahilandesa del disco ‘Qué tienes tú’ de 2017, que han unido al recuerdo del concierto que dieron en Rusia hace unos meses. “Fue una sorpresa gustar al público ruso, hemos sido los últimos españoles en tocar allí porque llegó la guerra. Se sabían todos los temas”.