El notario más joven de España que tan solo descansó cuatro días mientras preparaba la oposición: "Preferí renunciar al 100% de mis cosas"

A sus 24 años, Fernando Frías tiene el honor de ser el notario más joven de España y de haber sacado la nota más alta desde que hay registros con un 19,70 sobre 20. El madrileño estuvo durante un año y nueve meses trabajando a destajo para preparar una oposición para la que lo habitual es invertir entre cinco y siete años y la media de edad con la que un opositor la aprueba es de 30 años.

Este joven ha logrado una de las plazas más deseadas del país: la notaría de Cedeira, un pequeño municipio costero de la provincia de A Coruña, que apenas supera los 6.000 habitantes. Esta tarde, Fernando Frías, ha pasado por el programa de 'La Tarde' para hablar de este hito histórico. "A mi la gente siempre me trata con respeto. La gente sale contenta cuando les explico el tema de las escrituras", mencionó el joven.

Lo cierto es que como todo en la vida si uno no vive una experiencia tiene una idea preconcedida en base a aquello que le cuentan. Cuando uno piensa en la figura de un notiario, lo hace pensando en una persona curtida, con una larga carrera y mucho bagaje a sus espaldas, pero hasta el propio tribunal que le examinó quedó perplejo por su edad. "Es verdad que les sorprendió. Lo primero que me preguntaron es que cuantos años tenía, por aquel entonces tenía 23. Me dijeron que no me confiase porque era un lugar en el que apenas entraba gente", señaló Fernando.

Fernando Frías

jugarse todo a una carta

Este joven de tan solo 24 años aprobó la oposición en un año y nueve meses, en junio de 2024 para ser más exactos. "No tenia ansia por sacarme la oposición, pero tenia el institinto de que podía ser mi oportunidad y no quería esperar dos años para olver a hacer el examen. Te lo juegas todo en una hora y en un día determinado. Sabia que merecía la pena gastar la bala".

"Como opositor uno tiene que renunciar a muchas cosas. Preferí renunciar al 100% de mis cosas durante un año y no al 70% durante 4 años. Entre examen y examen me cogía una semana libre. Quitano ese tiempo, tan solo descansé 4 veces, salía Cuando uno tiene que luchar asi y ya lo esta dejando todo en el dia a dia ya te da igual renunciar un poco más", añadió el joven notario.

estudiaba 15 horas al día

Para conseguir su sueño, durante los primeros nueve meses de preparación, estudió 9 horas diarias, seis días a la semana. Una vez que decidió presentarse a la oposición, estudió 15 horas diarias, los siete días de la semana. Un esfuerzo que tuvo su recompensa cuatro días después de cumplir 24 años.

“Lo hacía todos los días y eliminé las jornadas de descanso. Solo comía una vez porque no tenía tiempo para más. Me pasó también factura física: me empezaron a pitar los oídos, perdí bastante peso, musculatura...", indica Fernando.