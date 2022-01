El deseo de Adrián Lastra con las redes sociales en ‘La Azotea’ de TRECE: “Me encantaría que por una semana…”

"La azotea de medianoche" te trae el mejor entretenimiento, cada noche, en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este jueves, a uno invitado muy especial: Adrián Lastra. El actor ha llegado para presentar su nuevo espectáculo, después de dos años de parón: “Disfruto trabajando. Las tablas es el inicio de mi profesión”. Adrián presenta ‘Privacidad’ en el Teatro Marquina de Madrid: “Está siendo muy bonito volver a reconectar con el público”. Durante la obra, la interacción con el público está presente desde el primer minuto: “Te llega un mail y te preguntan si quieres participar de forma activa en la función. Te piden las redes sociales y eso se puede utilizar en la función. No tiene que dar miedo, no sacamos mensajes, jugamos de una forma muy blanca. Hay un momento en el que el público tiene una función que es subir al escenario a ligar conmigo”.

‘Privacidad’ está inspirada en la historia real del periodista y consultor tecnológico Edward Snowden: “Se pide que no apaguen los teléfonos. Pueden participar o no participar, pero si participan lo van a disfrutar más. La línea argumental es siempre la misma, la vida de un escritor, pero en un momento se necesita la parte del público”. La mejor forma de entender todo esto es comprar tus entradas y ver a Adrián Lastra en directo. Date prisa porque la primera temporada termina el 2 de febrero.

¿Cuáles son los próximos proyectos de Adrián Lastra?: “Una película maravillosa con un director al que admiro, que lleva muchos años sin dirigir, basada en una novela de la que tampoco puedo hablar”. Adrián va a hacer, también, ‘Sin Límites’, un proyecto con Álvaro Morte sobre la historia de Magallanes y el Cano: “La cabeza de Álvaro es muy fuerte. Es como si fuese Brad Pitt, todo el mundo le conocía. Es la serie más vista de la historia de Netflix, ‘La casa de papel’. Es muy inteligente, fue una sorpresa personal y profesional”.

Adrián Lastra y las redes sociales

¿Dónde estamos llegando con el uso de las redes sociales, lo que compartimos y lo que hacemos con ellas? Este es uno de los temas de la obra de teatro: “Te vas de viaje y estás pensando en encontrar un buen sitio para hacerte la foto y compartirla. Entiendo que las redes sociales, para nosotros, es trabajo, pero no es necesario compartir lo que comes. Me encantaría que por una semana hiciera todo “pum”… WhatsApp, redes sociales, internet”.

María Ruiz y Antonio Hueso le ha sometido a un test sobre el uso de la tecnología: ¿Cuánto tiempo tardas en encender el teléfono cuando te despiertas? ¿Para qué usas internet? ¿Qué haces si estás solo en una cafetería? Dale al PLAY para conocer la respuesta de Adrián Lastra.

¿Por qué nos da tanto miedo hablar del psicólogo?: “He ido al psicólogo desde que era pequeño, pero nunca lo decía porque me daba vergüenza. Por suerte eso ha cambiado, aunque todavía falta. Tú sabes cuándo no estás bien, no tiene nada de malo. El único inconveniente es el dinero, porque mucha gente no se lo puede permitir”.