Los consejos prácticos del doctor Pérez Almeida, en TRECE: viruela del mono, ola de calor y alergias

"La azotea de medianoche" ha abierto sus puertas en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este martes, un invitado muy especial: Esteban Pérez Almeida. El director médico de COPE comienza explicando cómo comenzó su andadura radiofónica en 1988: “Yo era un culo inquieto – lo sigo siendo – y yo soy geriatra dedicado a los mayores y estaba cansado de ver cómo tratan los medios de comunicación a los abuelos. Decidí estudiar la prensa diaria de entonces e hicimos un estudio que acabó publicándose en la prensa. Javier González Ferrari, durante el programa, me preguntó si creía que los abuelos tienen tanta importancia y le dije que diera el número de la centralita y se colapsó de llamadas”. Finalmente, de esta forma, comenzó a colaborar en programas de radio de COPE.

El doctor Pérez Almeida destaca la importancia de que se haga publicidad o programas dedicados a mayores: “Uno de los principales problemas que tienen es la soledad, al punto de que países como Alemania o Japón han creado ministerios para la soledad. Cuando estás solo aumentan las posibilidades de que te dé un ictus o un infarto de miocardio hasta un 30%”. ¿Por qué no les damos el sitio que merecen?: “Creo que hay dos temas: los mayores solo interesan cuando llegan las elecciones y el mayor no se hace valer. Creo que se pasan de educados”.

La esperanza de vida de los mayores aumenta cuando se cuida la alimentación, se presta atención al ejercicio diario y, sobre todo, cuando forman parte de la sociedad, según Esteban. “Lo que más estabilidad nos da en la esfera psicológica es la familia. En la parte de la sociedad se falla mucho. A los abuelos, rápidamente, se le manda al hospital o a la residencia y antes morían en casa. Todo esto se está perdiendo. Nos tenemos que concienciar todos”.

Esteban Pérez Almeida sobre la viruela del mono

El doctor apunta que las personas vacunadas de la viruela tienen un 87% de probabilidades de estar protegidos: “Este no es un virus nuevo. En 1970, pasa el virus a un humano en el Congo. Aquí se dan cuenta de que este chico comía carne de mono y que el resto de su familia ya estaba vacunada”. De esta forma, el doctor tranquiliza a las personas anteriores a 1980.

El doctor Pérez Almeida apunta varios datos importantes: “Una cosa es la viruela, que desaparece gracias a la vacuna. Cuando esto pasa, baja la guardia en cuanto a la vacunación. Cuando hablamos de la viruela del mono tiene que ser en contacto directo con el animal y luego se transmite por contacto estrecho a través de las mucosas. Es una enfermedad dermatológica, las pústulas desaparecen con tratamiento”. Esteban puntualiza que este virus no es como el Sida porque no es una enfermedad de trasmisión sexual, sino que es por los fluidos corporales, como puede ser también la saliva. “No me alerta tanto como el Covid”, tranquiliza el doctor.

Los termómetros se disparan, ¿cómo actuar frente a un golpe de calor?

Esteban Pérez Almeida sobre el aumento de las temperaturas: “No se tiene en cuenta la medicación y esto es importante porque algunas te hacen perder más líquidos. Y, por otro lado, hay que prestar atención a la sensación de tener sed. Si no bebes mucho y estás sudando, es cuando te viene el golpe de calor”. El doctor nos da las claves: “La cabeza siempre hay que llevarla cubierta, no hay que salir en las horas centrales del día y te tienes que obligar a beber”.

Además del calor, Esteban nos saca de dudas y explica por qué cada vez hay más personas alérgicas: “Cuando yo estaba en el cole, el alérgico era el raro de la clase y ahora el que no tiene alergia es el raro. Hay varios factores: la contaminación es importante, o nuestro sistema inmunológico que tiene que ver con la higiene, también el canal del parto… el primer contacto con bacterias es en el canal del parto y se ha visto que los niños que viene por cesárea no tienen tanta protección”.

¿Qué objetos personales esconde ‘La Caja’ de Esteban Pérez Almeida?

En esta sección los invitados abren una caja para descubrir su contenido, un objeto que les traerá buenos recuerdos. La primera caja escondía unas gafas: “Era el año 1976 y estudiaba en Salamanca, allí conocí a mi mujer. Yo soy canario, iba y venía y me di cuenta de que le gustaban las gafas y me las ponía para gustarle. Estas gafas fueron un regalo de ella, porque siempre lleva gafas y le gustaban”.

En la segunda caja se encontraban unos zapatos de bebé: “Este creo que fue el primer zapato del mayor y este otro del pequeño. Mi mujer quiso mantenerlos y dijo que había que hacer algo, así que los pintó de plata. Están en el salón y los veo siempre. Cuando pasa el tiempo es un recuerdo”.

La última caja contenía un bolígrafo: “Era de mi padre y se lo regalaron. Yo le decía que me gustaba y me dijo que algún día sería para mí. Cuando murió en casa, al llegar la funeraria no tenía un bolígrafo para firmar el certificado de defunción y mi madre me trajo este bolígrafo y desde entonces no me desprendo de él. De mi padre me acuerdo todos los días. No hay cosa importante que yo no firme con este bolígrafo”.