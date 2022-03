La bonita historia detrás de la creación del disco de Edu Soto: “Toda la familia nos tuvimos que confinar y…”

"La azotea de medianoche" te trae el mejor entretenimiento, cada noche, en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este martes, a uno invitado muy especial: Edu Soto. El actor ha comenzado recordando sus tiempos trabajando en COPE donde hacía un programa junto a su compañero David Fernández: “Es esa familia escogida que es para toda la vida. Es mi amigo, mi confesor… todo. Nunca nos hemos separado”.

Este año, Edu Soto cumple 20 años de carrera y en este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, celebra que él y su mujer están esperando a una niña: “Se llamará Nora. Es una muy buena noticia. Creo que una hija me va a enseñar muchas cosas y me hace mucha ilusión convivir con una mujer desde que nace. Lo he experimentado con mi hijo”. Edu Soto tuvo a su hijo durante la pandemia: “El confinamiento fue todo el proceso de embarazo y en el mes de junio, cuando salimos del confinamiento, nació Imel. Ahora que estoy viviendo el segundo embarazo, le estoy prestando muy poca atención a la barriga porque tengo al pequeño que requiere mucha atención”.

‘Welcome Lemi’, el disco de Edu Soto

Durante ese confinamiento Edu Soto compuso canciones muy especiales: “El disco no lo hemos sacado, solo hemos sacado un primer single que se llama ‘Don´t Cry Please’ que es una plegaria que les hacemos todos los padres a los hijos cuando no sabemos qué hacer”. Edu Soto presenta su trabajo discográfico ‘Welcome Lemi’, dedicado a su hijo Imel: “Todas las canciones hablan de algo especial”.

Edu Soto relata cómo surge este proyecto: “Nace en el confinamiento. Saco una melodía con el ukelele y le pido a mi mujer, que es violinista, que añada algo. Y esto se lo pasamos a mi cuñado que es pianista y él empieza a hacerle arreglos. El verano que nace Imel alquilamos una casa con mis familiares y una vez en la casa nos enteramos de que uno ha sido positivo y nos tuvimos que aislar todos. Nos pusimos a hacer música y en Navidad ya llevábamos seis temas y Javier Limón, gran productor con 8 Grammys, lo escucha y me dice que lo quiero sacar. Ahí es donde te crees que lo que estás haciendo está guay”.

Edu Soto ha tenido varias bandas y siempre ha cantado en castellano, pero este disco está escrito en su totalidad en inglés: “Yo aprendo a cantar en inglés, toda la música que escuchaba era en inglés. Como esto no lo íbamos a sacar, y era música para mis hijos, pues lo hicimos en inglés”. Edu Soto comparte su deseo de que sus hijos conozcan sus “dos culturas”, la parte catalana y la murciana.

Los inicios de Edu Soto

Edu Soto cumple 20 años de carrera actoral: “Mi padre no podía pagarme estudios y yo le decía que quería estudiar esto. Hasta los 22 años no sabía que quería hacer y era muy frustrante. El baloncesto también ha formado parte de mi educación. Son cosas de tu infancia que quedan dentro de ti”.

La vocación deportiva de Edu Soto acabó cuando le fichó Andreu Buenafuente para TV3:“Encuentro mi lugar en el mundo. ‘El Neng’ no es un personaje tranquilo y mostraba esas ganas que tenía de comerme el mundo. Fuimos tres chicos y tres chicas a hacer el casting. Teníamos que hacer un friki y le costaba aguantarse la risa”.

Gracias al programa ‘Tu cara me suena’ el público descubrió las grandes dotes vocales de Edu Soto donde llegó a interpretar a personajes como Rosario Flores: “Estoy más cómodo haciendo agudos. Siempre eme ha gustado cantar y me siento seguro, sé lo que puedo y no puedo hacer”. Además de este programa, también participó en ‘Masterchef’: “Aprendí antes de entrar porque practicaba muchísimo. Durante el programa no te da tiempo a aprender porque estás concursando y cuando salí, que llegué a las semifinales, y estuve un mes sin tocar la cocina. Después te das cuenta de que la cocina es algo divertido y que te aísla del día a día. Ahora en casa soy el que cocina”. Dale al PLAY para descubrir a Edu Soto en la cocina: le ponemos a prueba para que nos enseñe sus dotes gastronómicas.