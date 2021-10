‘La Azotea’ de TRECE se tiñe de rosa para celebrar el concierto ‘CADENA 100 Por Ellas’ de este sábado

"La azotea de medianoche" ha abierto sus puertas en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este miércoles, ha querido hacer un homenaje al concierto ‘CADENA 100 Por Ellas’ que se celebrará el próximo sábado y a todas las mujeres que han pasado por el cáncer de mama. Para ello hemos tenido como invitada a Paka Díaz que es coautora, junto a Mabel Lozano, del libro ‘Te invito a un mojito’: “El título es una declaración de intenciones. Queríamos que fuera luminoso y que aportara luz a todo el que lo leyera. Tiene cierto sentido del humor dentro de lo duro que es el cáncer”.

Sobre el cáncer de mama, ¿qué es lo que no se cuenta y hay que contar?: “No sabes a qué pruebas te vas a someter, no saber qué comer, no saber si hacer deporte… en el cáncer se pasa mucho miedo porque hay mucha incertidumbre. Antes de ser paciente fui acompañante de mi hermana, para mí fue muy duro, pero aprendí muchísimo. Hemos querido, en este libro, enseñar a acompañar. Acompañar no es ponerse delante y tirar ni ponerte detrás y empujar, es ponerte al lado y estar para lo que necesite. Llorar es de valientes”.

Paka Díaz relata su historia y destaca lo importante que es la autoexploración: “Cuando terminé la radioterapia puse un post en mis redes sociales concienciando. Me llamo Mabel Lozano, que la había entrevistado hace poco, y acabamos hablando de prevención. Le pregunté cuánto tiempo hacía que no se autoexploraba. Lo hizo y tenía un bulto. Esto pasó durante el confinamiento y le diagnosticaron el cáncer la primera semana de confinamiento. Esto nos conectó y surgió el libro”.

Ambas autoras son muy críticas con cómo se trata el cáncer de mama en los medios de comunicación: “Hay tipos de cáncer que no tienen cura y las mujeres que tenían este tipo de cáncer no se sentían lo suficientemente luchadoras. El mensaje importa. Sé que la sociedad es muy solidaria, pero es muy importante hablar. Necesitamos más investigación para el cáncer de mama, el metastásico y todos los demás”.

“He intentado que no me cambiara la vida el cáncer, porque a mí me gustaba mi vida de antes. Sí que es verdad que el cáncer ordena tus prioridades. Estoy recuperando mi vida”, comenta emocionada Paka.

Álvaro de Luna en ‘La Azotea’ de TRECE

Uno de los artistas invitados que se subirá al escenario del WiZink Center de Madrid en el concierto ‘CADENA 100 Por Ellas’ es Álvaro de Luna. El cantante no ha querido perder la oportunidad de charlar con nosotros y contar qué significa para él formar parte de este gran evento: “Me hace mucha ilusión. El resumen está en la causa. Hoy estoy en Valencia y el viernes descansaré para darlo todo el sábado”.

Vanesa Martín ha sido la encargada de crear el himno del concierto de este año, titulado “Soy”.

Paka Díaz reacciona al escuchar este himno: “Este compromiso vuestro se traduce en vidas para todas estas personas. Ayuda a visibilizar y, de este modo, ayuda a los pacientes, a que no se sientan solos”.

‘CADENA 100 Por Ellas’ comenzó a gestarse gracias a la llamada de Gema Salardón al programa de ‘¡Buenos Días, Javi y Mar!’: “Estaba en mi proceso de quimioterapia y siempre escuchaba el programa durante mis sesiones. Me sentía muy acompañada por unos locutores de radio que me habían ayudado mucho. Se me ocurrió llamarles y trasmitirles mi agradecimiento. Explicarles todo lo que me habían ayudado nació esto”.