'La Azotea' cumple 100 programas con Pepe Domingo Castaño, Parada, Celia Villalobos y Bieito Rubido

"La azotea de medianoche" te trae el mejor entretenimiento, cada noche, en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este miércoles, a muchos invitados especiales. Los presentadores pensaban que iban a entrevistar a la periodista Cristina López Schlichting, pero en su lugar ha aparecido Antonio Jiménez, al acabar ‘El Cascabel’, y no para ser entrevistado, sino para dirigir este programa especial en el que ‘La Azotea’ cumple 100 programas. ¿Qué les espera?

Para comenzar, Antonio Jiménez les recordó, con imágenes, cómo fue la inauguración del programa con Esperanza Aguirre y no tardó en sonar el teléfono. Aunque no era la expresidenta de la Comunidad de Madrid, era un ex invitado y director de ‘El Debate’, Bieito Rubido que recordaba con cariño su paso por el programa: “Me hicieron estar muy cómodo y lo noté porque me lo comentaban después y eso se nota. Acabamos hablando de cuestiones de mi infancia”.

Durante el programa, María y Antonio han recibido saludos de algunos de los personajes más reconocidos que han pasado por 'La Azotea' de la talla de Santi Rodríguez o el Doctor Martos. También repasaron los momentos culinarios más divertidos.

Por segunda vez, el teléfono volvía a sonar. Esta vez, al otro lado: José Manuel Parada: "El día que estuve, os cantamos una canción, fue un final apoteósico". Este momento fue uno de los más vistos del programa: "Es la canción que cantamos al final del espectáculo y cuando volvemos al hotel la vamos cantando, es muy pegadiza porque la compuso el Dúo Dinámico". Parada terminaba relatando cómo se sintió durante la entrevista: "Para mí fue muy emocionante porque inauguré los estudios de COPE y fue como volver a casa".

Adrián Naranjo, productor de 'La Azotea', hizo que Antonio y María confesaran varias anécdotas que suceden tras las cámaras. Hueso explicó qué pasó con una PCR con Adolfo García Sastre como invitado: "Miré los resultados de mi PCR y era positivo. El doctor García Sastre me dijo que sí, que era positivo y hubo una estampida, nadie se quería acercar a mí. Lo mejor es que a las tres de la mañana me di cuenta de que me había confundido, era una PCR antigua". María, por su parte, explicó cuál es su problema con la pantalla que tienen todos los presentadores para leer: "No lo quiero, me gusta que me salga natural e improvisar. Yo lo pongo en abreviaturas: sobre todo es "sbtd"".

Por tercera vez, el teléfono sonó en 'La azotea' y era el gran Pepe Domingo Castaño para relatar su experiencia: "Fue muy bonito porque me trataron con más cariño del que me merezco. Hablamos de lo humano y del libro, que ha sido un éxito. Estoy muy feliz de haber visitado 'La Azotea'". Y por último, el teléfono sonó para saludar a Celia Villalobos: "Me encantó, estaba esperando a que me volvierais a invitar. Sois muy cordiales, no te sientes que no sabes por donde te la van a meter. Llevo muchos años en los medios y te puedo decir que sois muy buena gente".

Dale al PLAY para descubrir otros secretos, como cuál fue la entrevista más especial y la más complicada de hacer.