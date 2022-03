Ana Céspedes, sobre el negacionismo, en TRECE: “Me da pena la falta de información que tiene Miguel Bosé”

"La azotea de medianoche" te trae el mejor entretenimiento, cada noche, en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este lunes, a una invitada muy especial: Ana Céspedes. La doctora, durante la pandemia, ha explicado en numerosos medios las causas y consecuencias del COVID: “En estos dos últimos años hemos vivido un momento donde se ha puesto en primera plana la investigación, cosa que no había pasado nunca y había las noticias con la investigación. Ha sido muy interesante, intenso y necesario y afortunadamente empezamos a dejarlo atrás”.

Ana Céspedes reside en Nueva York y es directora general de Operaciones de IAVI. Ana nos explica si “gripalizar” la Covid es seguro “Estamos pasando de una pandemia a una situación endémica donde se convive con el virus. Las muertes son más controladas y nos acercamos a una situación parecida a la gripe. Las enfermedades infecciosas cuestan mucho erradicarlas”. La doctora defiende la colaboración público-privada para reforzar el sistema sanitario.

IAVI es una organización mundial sin ánimo de lucro que se dedica al desarrollo de vacunas y anticuerpos. Ana Céspedes opina sobre los negacionistas: “Es un poco desafortunado. Personas como Miguel Bosé, que me encanta su música, pueden hablar de música y de las cosas que él sabe, pero yo llevo 35 años estudiando biología y desarrollo de medicamentos. Conocemos todos los medicamentos. Los ciudadanos nos tenemos que dar cuenta que no podemos escuchar sobre todo a todos. La ciencia se basa en datos”. ¿Qué piensa Ana Céspedes?: “Me da pena la falta de información que tiene esta persona y me encantaría sentarme a tomar un café y preguntarle por qué estás pensando esto. Es imposible meter en chip es una vacuna, la tecnología no está ahí. Veo un gran desconocimiento y me da tristeza que personas con poder de comunicar estén mal informadas”.

¿Cuándo terminará el uso de mascarillas?: “Con el fin de evitar que el virus siga fortaleciéndose, es bueno llevar mascarillas en interiores y con el tiempo habrá menos carga viral y pasará como con la gripe. Las mascarillas todo el día en la oficina no son cómodas y poco a poco se irá volviendo a la normalidad”. Ana Céspedes no se atreve a dar una fecha del fin de la pandemia, ya que en países con bajos recursos la vacunación se encuentra por debajo del 20%: “El riesgo todavía existe. Lo bueno: hay tratamiento y 23 vacunas aprobadas”.

Podríamos decir que Ana Céspedes es una de esas profesionales que ha tenido que salir de España para crecer en su sector: “Yo recuerdo que cuando era investigadora en Madrid no me daba para pagar el alquiler compartido y me tenía que ayudar mi madre. Si quieres investigadores en tu país tienes que crear una infraestructura que le permita tener una familia. La investigación es mundial”. Adolfo García Sastre y ella residen en Estados Unidos y nos explica el porqué de esta ‘fuga de cerebros’: “El 80% en inversión en I+D se acumula en 10 países y Estados Unidos es el tercero”.

Para terminar Ana Céspedes nos habla de la salud: “Se habla siempre de la esperanza de vida. En los hombres es 81 años y las mujeres 86 años, de los cuales 16 años son sin salud. Hay enfermedades totalmente prevenibles. El ejercicio es básico para la mente, para el cuerpo y para mantener unos músculos fuertes que protejan los huesos”. La doctora, además de su carrera profesional, hace sus propias tablas de ejercicios que llama “rituales”.