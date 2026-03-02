El sentido mensaje de Juanma Castaño por el fallecimiento de un socio del Sporting este domingo en El Molinón durante el partido frente al Leganés: "La reacción del público con aplausos lo dice todo"

El fútbol español se ha teñido de luto este fin de semana. Un aficionado del Sporting de Gijón de 82 años ha fallecido en la grada de El Molinón tras sentirse indispuesto en el minuto 3 del partido. El hombre, que llevaba más de 40 años de abonado, se encontraba viendo el encuentro junto a su hijo y su nieto. Tras 40 minutos de interrupción, se comunicó la suspensión del partido, una decisión que el público recibió con un respetuoso aplauso.

El recuerdo imborrable de un día trágico

Desde el programa 'El Tertulión de Tiempo de Juego', el periodista Juanma Castaño ha querido mandar un abrazo enorme a la familia y amigos del fallecido. Castaño, visiblemente afectado, ha compartido una reflexión personal sobre la tragedia: "Yo iba al Molinón con mi abuelo, y es lo que le queda a ese nieto y a ese hijo de recuerdo". Además, ha añadido una duda dolorosa sobre el futuro de la familia: "A ver si quieren volver al Molinón a ver jugar al Sporting, sabiendo que allí murió su su abuelo".

El drama se ha visto agravado por una circunstancia igualmente terrible: el ataque de ansiedad por el que el nieto también necesitó atención profesional.

El partido se reanudará mañana a las ocho de la tarde en El Molinón. Mientras tanto, desde el programa han querido cerrar su intervención con un mensaje de apoyo: "Mucho ánimo, de verdad, mucho ánimo para para esa familia".