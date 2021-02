La pandemia nos ha pillado con la guardia baja. A pesar de vivir en un mundo hiperconectado, donde nos enteramos al instante de todo lo que ocurre al otro lado del planeta, no hemos sido conscientes de la amenaza hasta que no la teníamos dentro. ¿Hemos reaccionado tarde?

En este año de pandemia que hemos vivido, hemos pasado por varias etapas. El miedo primero, la disposición a ayudar al más vulnerable, después la euforia por salir y la laxitud en los comportamientos y ahora la desconfianza cada vez mayor hacia todo y hacia todos… Ya estamos de nuevo en una tercera ola, pero, ¿dónde queda la solidaridad y la responsabilidad de los ciudadanos?

Antes de la pandemia, la Fundación Foessa hablaba ya de una fatiga de la solidaridad en nuestras sociedades. ¿Va a cambiar esta tendencia o volveremos a vivir, cuando todo esto pase, encerrados en nosotros mismos, siendo más egocéntricos o jugando al “sálvese quien pueda”?

En este tiempo, el chef José Andrés ha preparado hasta 35 millones de comidas con su organización World Central Kitchen, en la que trabajan con 2.500 restaurantes. Un hombre que, con su cocina y con su solidaridad, se ha convertido sin lugar a dudas en un extraordinario abanderado de la marca España.

Pero, ¿cómo están los ciudadanos después de la salida de Donald Trump? ¿Se nota el efecto Biden? José Andrés explica que “el discurso del presidente Biden no va a cambiar las cosas de la noche a la mañana, pero muestra un camino a seguir. Estamos viendo, incluido España, que siempre hay diferentes fuerzas que intentan que sus puntos de vista se conviertan casi en una guerra. Tenemos que cambiar el diálogo hacia una manera más civilizada, que le contemos a la gente que está bien ser de derechas o de izquierdas”.

La ONG del chef José Andrés ha permitido preparar 35 millones de comidas

El cocinero considera que “debemos tener líderes políticos que envíen un mensaje de integración y respeto, hay que luchar por las ideas sin sacar los peores demonios. Hay que cambiar el discurso, no podemos ser rocas que no cambian su punto de vista. Una sociedad solo se mueve hacia delante cuando trabajamos todos juntos”

Y, en concreto, sobre Biden afirma que “es una persona que ha pasado mucho en la vida, genuina, tiene empatía que le va a ayudar para romper esos muros que en los últimos 4 años han creado mucha desunión en EE.UU.”

Se habla de la fatiga de la solidaridad. Sin embargo, hay todavía ejemplos como el de José Andrés. ¿Es una solidaridad que nace del pueblo americano o es porque hay cada vez mayor la brecha entre ricos y pobres? ¿Está viendo un aumento cada vez mayor de las desigualdades por el perfil de personas que atiende?

José Andrés: "El capitalismo no es perfecto, pero no hay que derrumbarlo, hay que mejorarlo"

Ante estas cuestiones, José Andrés afirma que “ya tenía la experiencia de ver cómo la alimentación puede cambiar la sociedad y dar esperanza. Soy cocinero, empresario con unos 20 restaurantes, pero llegué a América con 50 dólares. Me doy cuenta de que quiero que crezca la empresa, pero el capitalismo no es perfecto y no hay que derrumbarlo, hay que mejorarlo, que sea más pragmático y permita que lo que es bueno para mí sea bueno para los demás”.

Sobre la labor de su organización, asegura que “nunca esperé con esta ONG que llegásemos a casi a 40 millones de comidas. Cuando mi industria es capaz de dar de comer a los pocos y los muchos, se pueden hacer un sinfín de cosas, hemos estado en mitad de huracanes, terremotos, inundaciones, nevadas, etc. En Madrid hemos respondido a la emergencia de la nevada dando comida a los hospitales. Una organización de cocineros y voluntarios nos reunimos para dar respuesta a problemas puntuales”.