El Tiempo, viernes 7 de enero: Hasta 10 autonomías se mantienen en alerta por frío, nieve, viento y oleaje

Este viernes ha comenzado la jornada con lluvias en el extremo norte peninsular y con mucho viento que ha dejado un tiempo desapacible. También con nevadas que en las horas centrales del día han ido remitiendo al menos en el oeste de la cordillera cantábrica. Sin embargo, en Pirineos persisten, con acumulaciones de hasta cinco o 10 centímetros de nieve a partir de los 1000 metros. Todo esto con un viento que, en la tarde del viernes, seguirá arreciando con fuerza en el Cantábrico. Acentuará la sensación de frío y, además, alterará la situación marítima, con olas que podrán superar los cinco o siete metros de altura en las costas gallegas y del cantábrico. Un viento que en el archipiélago canario está ganando también mucha importancia.

En el resto del país, el anticiclón es el claro protagonista. Por lo que hablamos de tiempo estable y de sol. Pero no hay que confiarse porque ese sol no calienta lo suficiente. Hemos amanecido con mucho frío, con temperaturas que no han pasado de los cinco grados bajo cero en Lleida; y con heladas en amplias zonas.

En cuanto a las máximas, han ascendido ligeramente en ambas mesetas y en el tercio oriental peninsular, quedándose en la línea de los 11 grados en Madrid o de los 15 en la Comunidad Valenciana. Valores que, de cara al sábado, se quedan como están o van en ascenso.

En cuanto al estado del cielo, la jornada del sábado tampoco va a cambiar mucho el panorama. El día será bastante tranquilo y con sol en el interior y sur de la Península que será difícil de ver en el extremo norte. En comunidades como Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco o Navarra, se quedarán bajo la influencia de varios frentes atlánticos que van a aportar mucha nubosidad y precipitaciones, más intensas por la mañana en el Cantábrico oriental y Pirineos y por la tarde en Galicia.

Será un fin de semana de precipitaciones constantes en el norte, pero con temperaturas máximas y mínimas no tan gélidas como al principio de semana.