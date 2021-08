El testimonio del derrumbe de un edificio en Peñíscola: "Imagino que habrá más gente dentro pero no se sabe"

Tomás Alonso, dueño de un bar de Peñíscola (Castellón), ha estado en ‘El Cascabel’ de TRECE para darnos su testimonio del edificio que se ha venido abajo donde han quedado dos personas atrapadas en el interior.

Tomás manifiesta: “Nosotros lleguemos cuando nos dijeron que empezaban a derrumbarse el edificio y al llegar acababa de derrumbarse, la policía y bomberos llegaron con un operativo enorme, había incluso una persona con el brazo sacado pidiendo auxilio, la Policía intervino y nos dijo que nos fuéramos, esperamos a los bomberos y ahora mismo hay un operativo tremendo con todas las fuerzas de seguridad, todo fue instantáneo”.

Sobre las personas que quedan por socorrer, Tomas dice: “Creo que aún no han podido, falta otro y no se sabe si habrá más gente porque el que estaba pidiendo auxilio estaba muy atrapado, me imagino que habrá más gente pero no se sabe”.

Por otra parte explica: “Fuera de que sea viejo o nuevo el apartamento, es un apartamento de verano que máximo tendrá 30 años y solo podrán determinar los especialistas porqué se cayó, solo había polvo cuando lleguemos y los vecinos fuera, no creo que hubiera ningún accidente aparte”.