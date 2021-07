Pablo Pardo: "El viaje de Sánchez a EE.UU. es atípico e inusual, no va a salir mucho de aquí"

Pablo Pardo, corresponsal de ‘El Mundo’, ha estado en ‘El Cascabel’ de TRECE que está siguiendo a Pedro Sánchez en Estados Unidos y nos analiza los mensajes que ha dejado en su gira americana.

“Es un viaje especial, normalmente un jefe de gobierno no hace estas reuniones que suelen ser técnicas, las que tuvo con los dos mayores bancos de Estados Unidos era muy técnica y la que tiene ahora no la mantiene con los mismos presidentes de los estudios de Hollywood sino con quien se encarga de la producción de series para convencer que se hagan otras series o películas en España, por lo tanto es un viaje atípico para un jefe de gobierno, el presidente ha tenido su vocación de presentar su política a Wall Street y a Hollywood, así como Sillicon Valley, tratará de traer inversiones pero aún no se han concretado y lo que les interesa saber a los inversores es que va a pasar con los impuestos, la reforma laboral y la reforma de la vivienda” comenta Pardo.

Ante la cuestión de no encontrarse con los representantes de Estados Unidos como Biden, Pablo responde que “es una cuestión difícil de analizar, hay que tener en cuenta que el presidente norteamaricano solo se ha reunido con Angela Merkel entre los europeos y ha atendido pocas llamadas de mandatarios extranjeros, era seguro que Sánchez no se iba a reunir con Biden pero el hecho de no reunirse con la Cámara de Comercio de EE.UU es extraño, un viaje del que no va a salir ninguna conclusión porque hasta que no se aclaren las cuestiones de la reformas laborales y de vivienda el dinero aquí es cauteloso”.