Nuñez Feijóo, en TRECE: "Veo al PP mucho más orientado ahora; soy más optimista que hace cinco meses"

Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia, ha realizado en 'El Cascabel' de TRECE su valoración de la Convención Nacional del Partido Popular celebrada el pasado fin de semana en Valencia en la que han participado los líderes autonómicos de la formación además del presidente del partido, Pablo Casado. "He recordado que todas las campañas electorales en Galicia las empezamos en un mitin central en la plaza de Toros de Pontevedra y en las cuatro campañas tuvimos éxito, por tanto, son un aval y antecedente de éxito y espero que esta Plaza de Toros de Valencia también sea un éxito en las elecciones generales para el PP y el presidente Casado", asegura.

En la entrevista para TRECE, Feijóo reconoce que "ha sido un ambiente de mucha ilusión, esperanza, con un discurso muy potente y amplio de Pablo Casado. Hemos tenido la oportunidad de escuchar a líderes europeos y primeros ministros, jefes de Estado y expresidentes, como Rajoy o Aznar. Ha sido una convención muy completa, ideológicamente reflexiva y hemos lanzado el partido desde un marco de unidad para intentar dar una alternativa al Gobierno del partido de Sánchez y Podemos que creo que necesita España más que nunca".

El presidente de la Xunta de Galicia sostiene que el Gobierno de Sánchez "está muy desgastado, nos ha engañado muchas veces desde el primer instante cuando Sánchez se comprometió a no pactar con Podemos". Además, añade que "muchos de sus miembros han dimitido o han cesado a varios de ellos sin saber por qué exactamente, un líder de Podemos que se ha escapado de política, y un Gobierno al que se le han escapado los parámetros básicos de la economía española o coordinar una pandemia. Muy poca gente confía en él".

Por ello, Feijóo aclara que "tenemos un equipo preparado para gobernar. La convención ha sido un buen revulsivo, necesitamos mucho trabajo y a muchas personas, tenemos que conseguir la unidad del voto de todos aquellos que habían votado al PSOE anteriormente, y todo el centro reformista y las personas con un planteamiento conservador. El PSOE ha dejado a sus votantes sin partido. Las elecciones serán cuando al presidente Sánchez más le interese".

El líder de los populares gallegos reconoce también que "por primera vez, el centroderecha en España se ha dividido, pero se puede hacer, en Galicia se ha hecho. Hemos visto un resultado histórico en la Comunidad de Madrid hace unos meses, es posible. La gente quiere un cambio y lo ha acreditado, votan a los partidos que representen al presente. Sabemos que el PP está unido, tiene experiencia, y en las comunidades donde gobernamos creo que hemos gestionado con rigor y nuestras cuentas están ordenadas, se está reactivando la economía".

Sin embargo, Feijóo explica que "cada comunidad autónoma donde gobierna el Partido Popular tiene una realidad distinta, la política se ajusta a las necesidades de cada territorio. Si buscamos contradicciones, líderes del PSOE dicen que jamás gobernarían con partidos independentistas, sin embargo, su líder, el presidente de España, sí lo hace y les necesita para aprobar leyes y presupuestos. Es una gran contradicción".

Por todo ello, el presidente de la Xunta manifiesta que "seguimos haciendo la misma política antes, durante y después de la convención. El PP nació con la Constitución y ni nos vamos a poner nerviosos ni vamos a copiar credos en los que no creemos. Somos europeístas y autonomistas, y lo vamos a seguir siendo. Cada vez que nuestros presidentes han finalizado las legislaturas, España estaba mejor que cuando la empezaron, es la seña de nuestro partido".



Además, ha añadido que ve al PP "mucho más orientado ahora, más animado. La mayoría absoluta y el resultado excepcional en Madrid nos ha vuelto a animar, veo al partido con la mente puesta en ofrecer una alternativa. Si somos capaces de hacerlo en el tiempo que nos quede antes de las generales, y obtenemos un gran resultado en Andalucía porque Juanma Moreno es una gran revelación, recuperaremos otras comunidades autónomas y quedará la copa final que son las elecciones generales. Estoy más optimista hoy que hace 5 meses".

Por último, se ha referido a la transferencia de competencias de prisiones al Gobierno del País Vasco, sobre el que aclara que "probablemente el PSOE que conocíamos hasta la llegada de Sánchez no haría la transferencia, nosotros en este momento no consideramos que sea oportuno y no creo que haya precedentes de recuperar esa competencia. Nosotros vamos a defender la Constitución desde el primer artículo hasta el último e incluyendo todos, es el contexto en el que nos vamos a mover".