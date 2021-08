Nuevo instituto de la princesa Leonor: "No es una institución elitista, se interesan de problemas globales"

Esteban Villarejo, periodista de la Casa Real en ‘ABC’, ha estado en ‘El Cascabel’ de TRECE para contarnos cuándo y dónde comenzará la princesa sus estudios.

Villarejo explica que “la institución académica de Gales, 'Atlantic College’, muy subgeneris, tiene un bachillerato internacional que cualquier chico de su edad tendría que cursar en dos años, por las mañanas las asignaturas son las que son como aquí en España y por la tarde tiene una oferta académica más enriquecedora y su pilar es el fortalecimiento de una convivencia multinacional , es una fortaleza la que ha buscado Zarzuela con esta elección, hay que tener en cuenta que con la elección de los 350 alumnos que componen los dos alumnos no es una institución elitista, sino que hay una elección subgeneris que combina nacionalidades, los tratos económicos diferentes y uno de cuatro alumnos optan a la beca completa, es un proceso muy duro al que se someten y tiene la particularidad de que el 5% de los alumnos son refugiados con los gastos sufragados, hay una conciencia de que el mundo cambia en esta institución que se interesa por las relaciones internacionales, conflictos y medio ambiente”.

Sobre la cuota para ingresar en este instituto, Esteban asegura que "son 76.000 euros los que hacen falta para ingresar durante los dos años de cursos, en el que lleva incluido la manutención, alojamiento y el proceso educativo".

Por otra parte indica: “No tenemos que reducir a esta institución como elitista sino como una institución que se preocupa por los problemas globales, la chica pakistaní que recibió el Premio Nobel de la Paz que sufrió los ataques de los talibanes también estudia allí. Entiendo que haya gente que se pregunte por qué no estudia en España pero los españoles hemos cambiado en 30 años desde que su padre cursó sus estudios. No creo que sea tanto el distanciamiento que va a haber, también le vendrá estar fuera del foco de esta España que reinará y esta institución le va a inculcar unos valores positivos, además de aislar de la burbuja de Zarzuela”.